94-летний ветеран из Актобе: Это была страшная для всего народа бесчеловечная война

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Жизнь 94-летнего ветерана ВОВ из Актобе Михаила Диденко достойна быть примером для подражания молодому поколению. Корреспондент МИА «Казинформ» подготовил материал о боевом пути ветерана, которого 17-летним юношей призвали в ряды Красной Армии в 1943 году.

Михаил Иванович Диденко родился 27 марта 1926 года в селе Семиозерное Семиозерного района Кустанайской области. В ноябре 1943 года в возрасте 17 лет был призван в ряды Красной армии. Сначала его направили в полковую школу в город Ирбит. С ноября 1943 года по май 1944 года - курсант учебного батальона. С мая 1944 по ноябрь 1945 года - командир отделения 31-го пулеметного батальона 3 Белорусского фронта.

«Первое боевое крещение я получил в бою за деревню Звад Пуховического района Минской области в Белоруссии. Сотни километров мы прошли в составе третьего Белорусского фронта, освобождая города Вильнюс, Каунас, Пиллау. Я также принимал участие в боях за город Пуховичи», - рассказывает М.Диденко.

Участвовал в кровопролитных боях за взятие Кёнингсберга, активно отражая беспрерывные атаки фашистов, пытавшихся пробиться, но уже после взятия этой цитадели 10 апреля 1945 года стало ясно - враг парализован. Встретил Михаил Диденко Победу в порту Пиллау (Восточная Пруссия).

«И плакали и смеялись, и радость была большая, что мы остались живы. То, что пережили - это не романтика, это страшная для всего народа бесчеловечная война: столько убитых, столько раненных», - вспоминает М. Диденко.

В боевой жизни М.Диденко был и радостный день - на фронте в Вильнюсе он встретил своего родного брата Виктора, о котором родные давно не получали вестей.

«Короткая встреча перед боем вселила в нас силу, мы верили, что война нас не разлучит, и заживем мы после нее дружно и счастливо», - говорит ветеран.

Но впереди была Восточная Пруссия. На пути к ней были укрепленные плацдармы, проволочные заграждения под напряжением и дзоты, но в конце концов советские войска вошли и в Восточную Пруссию. Были взяты города Гумбиннен, Истенбург.

Окончил войну М.Диденко 10 мая 1945 года, был демобилизован из армии в середине 1949 года.

За мужество и героизм в боях удостоен ордена Красной звезды и медалей «За боевые заслуги» и «За Победу над Германией».

Вернувшись на родину, Михаил Диденко внес свой неоценимый вклад в развитие страны в послевоенное время. В 1950 году начал службу в органах внутренних дел оперуполномоченным районного отдела милиции Кустанайской области. В 1954 году с отличием окончил Ташкентскую одногодичную школу КГБ СССР и был направлен в органы внутренних дел Актюбинской области, где работал заместителем начальника линейного отделения милиции станции Актобе, начальником отдела милиции города Актобе.

Принципиальность, трудолюбие, честность и усердие стали главными качествами в достижении новых профессиональных высот Михаила Диденко. Прослужив более 30 лет в органах внутренних дел, полковник милиции Михаил Диденко ушел в отставку с должности начальника ОБХСС УВД Актюбинского облисполкома.

За время службы в органах внутренних дел был награжден орденом «Знак Почета», нагрудным знаком «Отличник милиции» и другими наградами. Сегодня Михаил Диденко вместе с супругой готовятся встретить 75-летие Великой Победы в окружении любящих детей и подрастающих правнуков.