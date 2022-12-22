94 человека освободили от уголовной ответственности по январским событиям

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Амнистия затрагивает права около 1,5 тысячи лиц. Об этом сообщил первый заместитель Генерального прокурора РК Тимур Ташимбаев на брифинге, посвященном итогам надзорной деятельности органов прокуратуры за 2022 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Безусловно, январские события – это большая трагедия для всех казахстанцев. В те дни целостность нашего государства, его Независимость и национальная безопасность подверглась реальной угрозе. Президентом были предприняты своевременные и волевые решения, которые, по сути, позволили сохранить страну. По его поручению мы детально разбираемся в причинах и последствиях трагедии», - сказал Тимур Ташимбаев.

Спикер добавил, что во многом, подтолкнули людей выйти на улицы социальные проблемы, снижение доходов и рост безработицы. Этим воспользовались деструктивные силы, криминальные и радикальные элементы. Фактически они спровоцировали людей на более агрессивные и жестокие действия.

Большинство участников беспорядков – это молодежь, которая не осознавала всей тяжести последствий. Многие затем раскаялись в содеянном.

Поэтому в ноябре Президентом подписан Закон «Об амнистии» участников январских событий.

«На сегодня 991 гражданину уже сокращены сроки наказания, еще 94 человека освобождены от уголовной ответственности. Еще раз подчеркну, амнистия не касается организаторов беспорядков, лиц, совершивших пытки, экстремистские, террористические, коррупционные преступления, государственную измену», - добавил Тимур Ташимбаев.



