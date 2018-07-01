94 человека доставили в полицию после рейда на авторынке «Кар Сити»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы во время рейда по авторынкам задержала пятерых человек, которые находись в уголовном розыске, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент внутренних дел Алматы.

На рынке «Кар Сити» были проверены 1 133 бутика по продаже автозапчастей, 37 СТО, 94 машины. Под подозрение попали свыше 900 лиц. В отдел полиции были доставлены 94 человека.

«Из доставленных лиц 17 человек - граждане Узбекистана, нелегально пребывающие в стране. Мы задержали пятерых человек, находившихся в уголовном розыске. Внимание также привлекли пятеро торговцев б/у запчастей. У них были изъяты предметы, представляющие оперативный интерес: зеркала, противотуманные фары, автомагнитолы и так далее. Они не могли документально подтвердить их происхождение. По изъятым вещам проводится проверка на предмет принадлежности к криминальным случаям. Трое из них осуществляли предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговых органах», - сказала официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

На авторынке работали несовершеннолетние подростки.

«Дети находились без родителей, помогали кому-то продавать. Сейчас их поместили в Центр адаптации несовершеннолетних. К родителям будут приняты меры за ненадлежащий контроль. А в отношении тех, кто привлек их к труду, согласно статье 86 КоАП РК, будет собираться административный материал и направляться для принятия решения в управление инспекции труда по Алматы», - добавила она.

Напомним, на рынках Алматы проводится рейд полиции по незаконной продаже автозапчастей и розыску автоворов. Накануне проверке подвергся авторынок «Жибек жолы». Оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Правопорядок» направлено на оздоровление криминогенной ситуации в городе.