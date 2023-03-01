933 кубометра талых вод откачали с улиц Уральска и Аксая

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 28 февраля с 16 часов по 23 часов в результате интенсивного таяния снега при температурном режиме (+2) городах Уральск и Аксай в ЗКО образовались скопления талых вод на проезжей части улиц и придворовых территориях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ЗКО.

Силами местных исполнительных органов и ДЧС производились отвод и откачка талых вод. Всего из улиц и дворовых территорий откачано 933 кубических метра и вывезено снега 5100 куб.м.

Вся оперативная информация обрабатывается оперативным противопаводковым штабом ДЧС области и акиматами города Уральска и районов.

Ведется контроль прохождения паводкового периода.

Всего на улицах и дворовых территориях работали 11 сотрудников и 2 единицы техники от ДЧС, 25 человек и 23 единиц техники от местных исполнительных органов.



