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    933 кубометра талых вод откачали с улиц Уральска и Аксая

    1 Марта 2023, 11:24

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 28 февраля с 16 часов по 23 часов в результате интенсивного таяния снега при температурном режиме (+2) городах Уральск и Аксай в ЗКО образовались скопления талых вод на проезжей части улиц и придворовых территориях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ЗКО.

    Силами местных исполнительных органов и ДЧС производились отвод и откачка талых вод. Всего из улиц и дворовых территорий откачано 933 кубических метра и вывезено снега 5100 куб.м.

    Вся оперативная информация обрабатывается оперативным противопаводковым штабом ДЧС области и акиматами города Уральска и районов.

    Ведется контроль прохождения паводкового периода.

    Всего на улицах и дворовых территориях работали 11 сотрудников и 2 единицы техники от ДЧС, 25 человек и 23 единиц техники от местных исполнительных органов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Западно-Казахстанская область Паводок МЧС
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