93 «умных» светофора заработали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На дорогах Алматы появились «умные» светофоры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным административной полиции, завершены работы по первому этапу модернизации, реконструкции и развитию автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) Алматы, с подключением к системе 93 светофорных объектов.

«На текущую дату выполнены работы по ремонту помещения ЦУП, обустроена серверная комната и лаборатория детекторов, установлены Euro-контроллеры на 93 светофорных объектах. Работы по второму этапу с подключением к АСУДД 357 светофорных объектов запланированы на 2022 год. По завершении второго этапа система обеспечит регулирование дорожного движения на перекрестках в режиме реального времени, с учетом фактической интенсивности движения по направлениям, подсчет статистики и осуществления аналитики интенсивности движения транспорта, работу табло обратного отсчета времени в адаптивном режиме», - рассказал начальник Управления административной полиции ДП Алматы Нурлан Аманбек.

Кроме того, будет реализован приоритет движения общественного транспорта и машин оперативных служб с учетом выбранных политик - абсолютного, либо фиксированного (по выбору).

Важными показателями эффективности внедрения данной системы, по итогам реализации второго этапа, станут увеличение пропускной транспортной способности (18-20%), сокращение времени в пути (15-25%), сокращение количества остановок в пути (20-40%), уменьшение количества выбросов в атмосферу (- 7%), уменьшение расхода топлива (5-10%), сокращение задержек в пути при движении общественного транспорта (20-60%).

Недавно сообщалось, что умные светофоры появились в Таразе.



