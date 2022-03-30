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      Восточно-Казахстанская область

    93 спуска лавин провели в ВКО

    30 Марта 2022, 23:00

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Всего в Восточно-Казахстанской области произведено 93 профспуска лавин объемом 100725 куб метров снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям области.

    Сегодня на лавиноопасных участках автодороги «Оскемен-Северное-Алтай-санаторий Рахмановские ключи» спущено 2555 м куб снега.

    «Влияние на процесс лавинообразования оказывают отложение снега на земную поверхность, форма и размер кристаллов снега, характер залегания и плотность поверхностного слоя определяются температурой воздуха, направлением и скоростью ветра», - поясняют в пресс-службе департамента по ЧС.

    «Прогноз лавинной опасности в общем виде включает в себя указание места и времени схода лавин. Для этих целей используются материалы снеголавинных наблюдений, косвенные признаки лавинной опасности», - отметил руководитель ВК филиала «Казселезащита» Омар Дузгумбаев.

    В области сохраняется лавинная опасность, поэтому спасатели ДЧС ВКО рекомендуют населению не выезжать на лавиноопасные автодороги и не ходить в горы.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Восточно-Казахстанская область Регионы Погода МЧС ДЧС
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