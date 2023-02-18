93 школы закроют в Стамбуле за несоответствие нормам сейсмоустойчивости

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Муниципальное управление Стамбула закроет 93 школы, которые не соответствуют правилам сейсмобезопасности. 76 школ из них снесут или реконструируют, 17 школ модернизируют, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.

«С 20 февраля учащихся этих школ переведут в сейсмобезопасные школы при координации районных губернаторов. 51 995 учеников и 2 765 учителей продолжат обучение в сейсмобезопасных школах», - сказано в сообщении Муниципального управления Стамбула.

В рамках проекта по снижению сейсмических рисков (ISMEP) проведено обследование стамбульских школ. Из 1418 школ, построенных до 1999 года в городе, 67 из них сейсмостойкие, а 1351 - опасные.

Напомним, 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.

Число погибших в результате разрушительного землетрясения превысило 39,6 тысячи человек.

Фото: Ahval, mk-turkey.ru



