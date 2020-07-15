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    93% граждан платят алименты вовремя - Марат Бекетаев

    15 Июля 2020, 18:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О ситуации с выплатами алиментов с момента введения карантина рассказал министр юстиции Марат Бекетаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Статистика показывает, что невыплаты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшились. Например, за шесть месяцев текущего года в производстве судоисполнителей находились 210 тысяч дел о взыскании алиментов. В аналогичном периоде прошлого года было 192 тысячи. Казалось бы, алиментных дел стало больше. Что касается невыплат, то дел, где алименты не выплачиваются три и больше месяцев, за текущие полгода - 13 269. За полгода в прошлом году количество дел составило 14 744. Здесь наблюдается снижение невыплат по алиментам. Мы считаем, что этого удалось добиться в результате мер, которые приняты Министерством юстиции, местными исполнительными органами, акиматами, а также усилиями республиканской палаты частных судоисполнителей», - сообщил Марат Бекетаев в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

    Как отметил глава Минюста, на сегодня принимаются меры по трудоустройству должников.

    «Там, где идет невыплата, мы сообщали в акиматы, которые помогали подобрать работу. За этот период трудоустроено более 2 000 должников. В целом, хотел бы отметить, что по алиментным делам 93% плательщиков платят вовремя. 6,3% - это проблемные дела, по которым проводятся дополнительные мероприятия, такие как трудоустройство, обучение. Также применяются меры принудительного характера - арестовываются счета, имущество, ограничивается право на выезд за границу, применяется административная и уголовная ответственность. Так, например, за шесть месяцев сформированы материалы и направлены в органы внутренних дел по 908 неплательщикам алиментов для привлечения их к уголовной ответственности», - рассказал министр.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Минюст Общество
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