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    93 ДТП по вине водителей совершено за три месяца в Казахстане

    5 Апреля 2022, 13:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Анализ дорожно-транспортных происшествий за три месяца 2022 года привел начальник управления административной полиции департамента полиции города Нур-Султан Елжан Чупеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе брифинга Елжан Чупеков рассказал о профилактике административных правонарушений.

    «На сегодняшний день целевой индикатор достигнут 0,2 при позиции республиканского 11,3. Тяжесть последствий – 1,6, республиканский – 10,3. Из анализа ДТП с пострадавшими степень виновности участников совершения происшествий выглядит следующим образом: по вине водителей совершено 93 ДТП, в 2021 году – 86, в которых пострадал 101 человек, а в 2021 году – 92. Погибло 2 человека, а в 2021 году – 1 человек. Рост составил +100%. С участием пешеходов совершено 49 ДТП, в 2021 году было 51 ДТП», - прокомментировал Елжан Чупеков на брифинге в департаменте полиции.

    49 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. В 2021 году - 50 человек, погибло - два человека, а в 2021 году - 3 человека. Рост составил 33%.

    «По вине пешеходов совершено 20 ДТП, а в 2021 году -26, рост составил 23%. 20 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, в 2021 году – 23 человека. Рост составил 13%. Погибших нет», - добавил глава управления административной полиции.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    ДТП Происшествия Транспорт МВД РК
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