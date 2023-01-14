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    93 % актюбинских депутатов принимает участие в голосовании на выборах в Сенат

    14 Января 2023, 11:56

    АКТОБЕ.КАЗИНФОРМ- В Актобе в здании Центра искусств проходят выборы в депутаты Сената Парламента РК. В процессе голосования участвуют 178 депутатов различных уровней или 93 процента от общего числа, передает корреспондент МИА Казинформ.

    Как сообщил председатель облизбиркома Нурлыбек Жусипов, из 192 депутатов областного, городского, районных маслихатов участвуют 178 человек, 14 депутатов отсутствуют по уважительной причине. От Актюбинской области на место депутата Сената претендуют 3 кандидата.

    «На место депутата Сената подали заявки 5 человек, 4 из них в порядке самовыдвижения, один человек был выдвинут на сессии районных маслихатов. Из 5 кандидатов процедуру регистрации прошли 3 человека, две заявки были отклонены в связи с недостаточностью документов», - сказал Жусипов.

    С утра были проведены процедуры пломбирования ящика для голосования, на собрании депутатам разъяснили порядок голосования.

    По мнению депутата гормаслихата Шахана Жолдасбекова, выборы должны определить достойного кандидата в Сенат страны.

    «Я впервые участвую в выборах депутата Сената. Надеюсь, мы выберем дотойного кандидата. Конечно, для меня важно, чтобы кандидат понимал проблемы лиц с ограниченными возможностями и защищал их права», - говорит Ш.Жолдасбеков.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Выборы 2019
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