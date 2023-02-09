92% жамбылцев обеспечены централизованным водоснабжением

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Почти к 100-процентному обеспечению жителей региона централизованным водоснабжением движется Жамбылская область. Имеющиеся в регионе проблемы строительства и жилищно-коммунального хозяйства рассмотрели в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, глава региона Нуржан Нуржигитов провел совещание по вопросам энергообеспечения и водоснабжения, газификации населенных пунктов и строительства социальных объектов.

«По итогам 2022 года доступ к услугам водоснабжения в селах составил 92%, в городах – 92,4%», - проинформировал руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кудайберген Корганбаев..

По словам спикера, 56 населенных пунктов планируется обеспечить централизованным водоснабжением, из них в 25 строительные работы завершатся до конца этого года. В 26 населенных пунктах планируется установить комплексные блок-модули.

«По итогам 2022 года природным газом обеспечено 274 населенных пункта (73,9%) или 1 029,3 тысячи человек (89,5%). В 2023 году планируется обеспечить природным газом 26 485 жителей в 22 населенных пунктах», - отметил спикер.

«В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева до 2025 года население области на 100% должно быть обеспечено доступом к качественной питьевой воде. Следует оперативно разработать проектно-сметную документацию. Невозможно эту работу провести своевременно без тесного взаимодействия районов с профильным управлением. Этот вопрос обсуждается не первый раз. Не тяните с подготовкой необходимой документации», - обратился Нуржан Нуржигитов к акимам районов.

Глава региона раскритиковал работу профильного ведомства и районных акиматов за недочеты в подготовке проектов по реконструкции тепловых сетей.

В ходе совещания также обсужден вопрос подготовки проектно-сметной документации для строительства социальных объектов.

По данным ведомства, в 2023 году на реализацию проектов по строительству 191 объекта выделено 42,6 млрд тенге, из них 141 объект будет сдан до конца года. Планируется построить 14 объектов образования, 10 объектов здравоохранения, 17 объектов спорта, 11 объектов культуры.

Как сообщалось, до 2027 года в Жамбылской области планируют газифицировать все населенные пункты.

Фото: пресс-службы акима Жамбылской области



