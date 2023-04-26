Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    92 строения сгорело и погиб человек при пожаре в уральском поселке в России

    26 Апреля 2023, 08:12

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Число строений, сгоревших в поселке Сосьва Свердловской области РФ, превысило 90, передает МИА «Казинфорсм» со ссылкой на ТАСС.

    «Огнем повреждены 92 строения. В ходе тушения и разбора завалов обнаружен один погибший», - сказали в МЧС РФ.

    Из лечебного исправительного учреждения (ЛИУ-23), находящегося в поселке, эвакуированы 240 осужденных.

    Быстро распространиться огню позволила сухая растительность и ветер с порывами до 20 м/с. Источники воды находятся далеко от поселка. «Для подачи воды к месту тушения огнеборцами проложены магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью 2 км», - добавили в МЧС.

    С огнем борются 120 человек и 33 единицы техники, включая 2 пожарных поезда, вертолеты МЧС России и Росгвардии. Пожар возник днем во вторник.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Мировые новости Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Многие страны продолжают эвакуацию граждан из Судана
    Владелец Альфа-банка выходит из всех активов в России
    Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
    Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
    5 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    Новости партнеров