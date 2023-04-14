92% населения Казахстана владеет казахским языком

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Доля населения, которая владеет государственным языком, составила 92%. Такие данные опубликованы проекте Концепции развития языковой политики в Казахстане до 2029 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства информации и общественного развития РК, доля казахоязычного контента в государственных средствах массовой информации в 2022 составила 83%. По результатам мониторинга прошлого года, 96,5% документов в центральных государственных и местных исполнительных органах, национальных компаниях велись на государственном языке.

«По официальным данным, среди тюркоязычных народов 72% узбеков, 71,7% уйгуров, 58,5% кыргызов владеют казахским языком на уровне разговорной речи, а 12% владеют казахским языком на высоком уровне. Среди славянской диаспоры 25,1% русских, 23,7% украинцев, 22,8% белорусов, 22,1% поляков, а также 25,2% представителей немецкой диаспоры понимают разговорный казахский язык. Среди них доля читающих и профессионально пишущих на казахском языке составляет 2,9%», - говорится в проекте документа.

По итогам проведенного в 2022 году социологического и аналитического исследования по вопросам языковой политики, 0,4% представителей других этносов в Казахстане обозначили казахский язык как родной.

Согласно приведенным данным, общественные отношения в Казахстане ведутся преимущественно на русском языке. Документы центральных и исполнительных государственных органов разрабатываются на русском языке и переводятся на казахский язык. То есть государственный язык, в соответствии со своим статусом, стал лишь переводческим языком, не выполняя функции основного языка.

Основным языком законотворчества в стране также является русский. В частности, первые версии 601 закона, принятые в VI и VII созывах Парламента Республики Казахстан, разработаны на русском языке и переведены на казахский язык. Также в судопроизводстве в качестве приоритетного языка используется русский язык.

Государственный язык не стал подлинным языком работы государственных органов.

В деловой среде, международных отношениях, сферах услуг и общественной среде преобладает использование русского языка. 61,7% экспертов показали высокий уровень владения русским языком. При поиске информации в интернет-пространстве русский язык используют 65,7% населения.

«В настоящее время уровень владения населения государственным языком в регионах разнится. Это обусловлено спецификой географического положения соответствующего региона и этническим составом населения. Наибольшее количество респондентов, владеющих казахским языком – жители Атырауской (78,8%), Мангистауской (76,1%), Жамбылской (74,1%), Кызылординской (73,2%) областей. Доля не владеющих казахским языком на должном уровне присуще жителям Северо-Казахстанской (8,2%), Костанайской (9%), Карагандинской (6,5%) областей. Это говорит о необходимости активизации языковой политики в данных регионах», - отмечается в проекте Концепции.

Проект Концепции развития языковой политики в Казахстане на 2023-2029 годы будет на публичном обсуждении до 25 апреля текущего года.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на первом заседании Национального совета по науке и технологиям заявил, что казахский язык развивается на недостаточном уровне, в том числе затронул проблемы, возникшие при переводе казахского языка на латинографический алфавит.

​В проекте Концепции развития языковой политики в Республике Казахстан на 2023-2029 годы, все замечания, высказанные Главой государства, учтены.

​При разработке проекта документа рассмотрены, проанализированы и приняты рекомендации комплексного социологического и аналитического исследования по вопросам языковой политики.

​Реализация Концепции будет способствовать повышению потенциала языковой ситуации в стране и увеличению ее вклада в развитие общественно-политической и социальной сферы, решению актуальных проблем на региональном уровне, в том числе осуществлению мер по предотвращению и предупреждению языковой дискриминации.

​В проекте документа также всесторонне рассмотрен вопрос перехода казахского языка на латинографический алфавит. Проанализированы проблемы, возникшие при разработке предыдущих вариантов алфавита и дальнейшие действия по их решению. Работа в данном направлении будет проводиться поэтапно.

​По итогам обсуждения документа будут вносить изменения и дополнения с учетом мнения населения.



