92% казахстанских сел обеспечат питьевой водой в этом году

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 92% казахстанских сел будут обеспечены питьевой водой в этом году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

Задача Государства - к 2025 году обеспечить население 100% услугами водоснабжения. Это одно из направлений Государственной программы «Нурлы жер» на 2020-2025 годы, отметили в ведомстве.

По данным МИИР, в трех регионах, а именно в Северо-Казахстанской, Мангистауской и Атырауской областях, централизованным водоснабжением обеспечено 100% городского населения.

Наибольший охват водоснабжением в сельской местности отмечается в Алматинской (98,3%), Атырауской (98,5%) и Кызылординской (97,6%) областях.

В некоторых регионах страны наблюдается отставание. Наименьший уровень охвата питьевой водой отмечается в селах Костанайской (64,7%), Жамбылской (82,2%) и Павлодарской (88,4%) областей.

В текущем году для обеспечения качественными услугами водоснабжения предусмотрено 151,4 млрд. тенге.

«По итогам 2021 года дополнительно планируется обеспечить качественной водой около 200 тысяч казахстанцев, что в целом составит 17,86 млн. человек или 95% всего населения республики, в том числе: в городах - 98%, селах – 92%», - говорится в сообщении МИИР РК.