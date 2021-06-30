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    92% казахстанских сел обеспечат питьевой водой в этом году

    30 Июня 2021, 15:19

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 92% казахстанских сел будут обеспечены питьевой водой в этом году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

    Задача Государства - к 2025 году обеспечить население 100% услугами водоснабжения. Это одно из направлений Государственной программы «Нурлы жер» на 2020-2025 годы, отметили в ведомстве.

    По данным МИИР, в трех регионах, а именно в Северо-Казахстанской, Мангистауской и Атырауской областях, централизованным водоснабжением обеспечено 100% городского населения.

    Наибольший охват водоснабжением в сельской местности отмечается в Алматинской (98,3%), Атырауской (98,5%) и Кызылординской (97,6%) областях.

    В некоторых регионах страны наблюдается отставание. Наименьший уровень охвата питьевой водой отмечается в селах Костанайской (64,7%), Жамбылской (82,2%) и Павлодарской (88,4%) областей.

    В текущем году для обеспечения качественными услугами водоснабжения предусмотрено 151,4 млрд. тенге.

    «По итогам 2021 года дополнительно планируется обеспечить качественной водой около 200 тысяч казахстанцев, что в целом составит 17,86 млн. человек или 95% всего населения республики, в том числе: в городах - 98%, селах – 92%», - говорится в сообщении МИИР РК.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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