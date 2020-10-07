911 пострадавших во время митингов обратились за медпомощью в Кыргызстане

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - В медицинские учреждения Кыргызстана обратились 911 человек, пострадавшие во время митингов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.

В ведомстве отметили, что данные приводятся на 12:30 часов 7 октября.

Из 911 обратившихся 705 пострадавших после оказания первичной медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение. 205 пострадавших с различными травмами госпитализированы, из них 5 пострадавших находятся в реанимации. 1 пострадавший скончался (Нацгоспиталь, мужчина 2001 г.р.).

Так:

- в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии поступило всего 452 пострадавших, из них 82 госпитализированы. 1 пострадавший находятся в реанимации.

- в Национальный госпиталь поступили 269 пострадавших, из них 85 пострадавших госпитализированы. 4 пациентов находятся в реанимации, один пострадавший скончался.

- в Городскую клиническую больницу #1 поступили 58 пострадавших, 48 амбулаторно. 10 человек госпитализированы.

- в Чуйскую областную больницу поступили 112 пострадавших, 100 пострадавших отправлены на амбулаторное лечение. 12 госпитализированы.

В Национальный хирургический центр поступило 20 пострадавших, из них 4 амбулаторно, 16 человек госпитализированы.

Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь, проводятся консультации соответствующих специалистов, всеми лекарственными средствами обеспечиваются.