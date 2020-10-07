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    911 пострадавших во время митингов обратились за медпомощью в Кыргызстане

    7 Октября 2020, 13:36

    БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - В медицинские учреждения Кыргызстана обратились 911 человек, пострадавшие во время митингов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.

    В ведомстве отметили, что данные приводятся на 12:30 часов 7 октября.

    Из 911 обратившихся 705 пострадавших после оказания первичной медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение. 205 пострадавших с различными травмами госпитализированы, из них 5 пострадавших находятся в реанимации. 1 пострадавший скончался (Нацгоспиталь, мужчина 2001 г.р.).

    Так:

    - в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии поступило всего 452 пострадавших, из них 82 госпитализированы. 1 пострадавший находятся в реанимации.

    - в Национальный госпиталь поступили 269 пострадавших, из них 85 пострадавших госпитализированы. 4 пациентов находятся в реанимации, один пострадавший скончался.

    - в Городскую клиническую больницу #1 поступили 58 пострадавших, 48 амбулаторно. 10 человек госпитализированы.

    - в Чуйскую областную больницу поступили 112 пострадавших, 100 пострадавших отправлены на амбулаторное лечение. 12 госпитализированы.

    В Национальный хирургический центр поступило 20 пострадавших, из них 4 амбулаторно, 16 человек госпитализированы.

    Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь, проводятся консультации соответствующих специалистов, всеми лекарственными средствами обеспечиваются.

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    Кыргызстан
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