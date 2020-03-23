91 родитель предстал перед судом за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - За ненадлежащее воспитание несовершеннолетних перед судом предстал 91 павлодарский родитель, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В каникулярный период в результате патрулирования выявлено 20 несовершеннолетних, находившиеся в ночное время вне жилища без сопровождения законных представителей. 14-летние Артур и Максим были задержаны в городе Павлодар на Набережной в 23.30 часов, - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. - Ребята находились без сопровождения родителей, сидели на лавочке, громко слушали музыку, чем, собственно, и привлекли внимание сотрудников ювенальной полиции. Со слов подростков, друзья решили встретиться, так как не могут найти себе занятие дома».

О том, что дети своим поведением нарушают законодательство, и родители, и несовершеннолетние знали, утверждают в правоохранительных органах.

«Аналогично близ реки Усолка в Павлодаре задержаны 15-летние Сергей, Анастасия и Алия. Друзья громко разговаривали и спорили, несмотря на позднее время, - отметили в региональном ДП. - О том, что на часах уже за полночь, ребята «узнали» от стражей порядка. Больше удивили родители: когда им позвонили полицейские, две родительницы утверждали, что дети спят дома».

По всем фактам в отношении родителей возбуждены административные материалы.В отношении ещё восьми родителей начато административное производство за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.«Четверо несовершеннолетних помещены в центр адаптации несовершеннолетних. Со всеми родителями и детьми проведена разъяснительная работа по предупреждению и недопустимости совершения правонарушений несовершеннолетними, доведены положения законодательства об ответственности родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей», - добавили в ведомстве.С начала 2020 года к ответственности привлечено 533 законных представителя за допущение нахождения несовершеннолетних вне дома ночью без их сопровождения. За ненадлежащее воспитание несовершеннолетних перед судом предстал 91 родитель.Павлодарские полицейские совместно с представителями органов образования проводят ежедневные рейды по проверке нахождения ночью несовершеннолетних вне дома, а по домам проверяют состоящих на учёте несовершеннолетних и неблагополучные семьи.«На контроле в органах внутренних дел и образования значатся 353 неблагополучных семьи и 105 несовершеннолетних. При проверке со всеми проводится разъяснительная беседа о нахождении детей дома, - рассказали полицейские. - Проверяются и условия проживания детей, образ жизни родителей, злоупотребляющих алкогольными напитками, которые также предупреждены об ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей».Фото ДП Павлодарской области.