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    91 человек погиб при наводнении в Индии

    23 Июля 2020, 17:00

    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Из-за сильных наводнений пострадали почти 2 700 000 человек, проживающих в 25 из 33 районов северо-восточного штата Ассам в Индии. Число погибших в результате наводнения достигло 91, об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на India Today.

    В национальном парке Казиранга, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, от наводнения погибли 123 животных, включая 12 носорогов, 93 оленя, 4 диких буйвола и другие.

    После непрекращающихся дождей, которые обрушились на район несколько дней назад, уровень воды в реке Брахмапутра и ее притоках продолжает повышаться.

    В городе Гувахати уровень воды в реке Брахмапутра превысил отметку уровня опасности на 49,68 метра. Более того, уровень воды продолжает расти.

    Сотрудник Центральной комиссии по водоснабжению Сарат Чандра Калита рассказал телеканалу India Today, что уровень воды в реке Брахмапутра в городе Гувахати начал повышаться 19 июля.

    Стоит отметить, что 2 548 деревень находятся под водой. Спасательные команды эвакуировали 78 317 человек из пострадавших от наводнения районов Индии.

    Согласно источникам, 92 процента территории национального парка Казиранга находятся под водой.

    Автор:

    Раушан Конырбаева

    Происшествия Индия
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