90 жителей Туркестанской области с «красным» статусом нарушили режим самоизоляции

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Туркестанская область с 28 января находится в «зеленой» зоне по матрице эпидемиологической оценки. В области в последние недели наблюдается снижение заболеваемости. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Так, с 18 января по 14 февраля текущего года заболеваемость КВИ снизилась на 1 218 случаев.

«Вакцинированы против коронавируса по области первым компонентом 1 047 047, вторым - 1 044 185 человек. Ревакцинацией охвачено 304 425 человек. Вакцинированы первым компонентом вакцины Pfizer 175 988 человек, вторым компонентом 113 449 человек. С начала года в области 90 жителей с «красным» статусом, 6 -с «желтым» статусом нарушили режим самоизоляции. Наложено штрафов на общую сумму 643 000 тенге», - сказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Бактыораз Елемесов.

Также присутствовавшая на брифинге заместитель руководителя управления общественного здоровья Туркестанской области Алтын Досанова отметила, что по области организовано 900 инфекционных и 350 карантинных коек.

«В Туркестанской области с февраля поставлено 2 812 260 доз вакцины. В медицинских организациях области утвержден необходимый перечень лекарственных средств и медицинских изделий, сформирован резервный фонд на два месяца», - сказала она.