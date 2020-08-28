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    90 семьям-очередникам вручили ключи от новых квартир в Таразе

    28 Августа 2020, 22:20

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования Дня Конституции в Таразе вручали ключи от новых квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе акима Жамбылской области, в числе счастливчиков, получивших 90 квартир в новом жилом массиве «Арай-2» - малоимущие, неполные семьи, сироты и другие граждане социально уязвимых категорий. Многоквартирный жилой дом возведен в рамках программы «Нұрлы жер» жамбылской строительной компанией ТОО «Бином».

    Ключи новоселам вручил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. Он пожелал новоселам обрести тепло и уют в новых квартирах, при этом подчеркнув, что государственные программы, реализуемые в стране по поручению Президента, направлены на то, чтобы казахстанцы жили в достатке, чтобы каждый имел жилье и работу.

    «Сегодняшнее новоселье является доказательством этому. С каждым годом растут темпы строительства. За 7 месяцев этого года было построено более 270 тысяч квадратных метров жилья. В первую очередь, новые дома получают семьи из социально уязвимых слоев населения. Позвольте поздравить вас всех с двойным праздником – с Днем Конституции и получением квартир - и пожелать мира, согласия и благополучия!» – обратился к новоселам Бердибек Сапарбаев.

    В числе счастливых новоселов - Жамиля Никошенко, ждавшая этого дня 11 лет. Все эти годы ее семья жила в съемной квартире. На новоселье собралась вся родня.

    «Сегодня для нас особенный день. Не верится, что нам вручили ключи от нашей двухкомнатной квартиры. Я одна воспитываю троих детей. Самому старшему ребенку 12 лет, младшей дочке исполняется 6 лет. Новый район им очень нравится. Все трое будут учиться в школе-гимназии №3, которая расположена поблизости. Так и мне спокойнее», - говорит Жамиля Никошенко.

    Новоселье празднует и семья Ардак Кайкиевой. Как мать-одиночка она стояла в очереди 10 лет.

    «Комнаты просторные, светлые, теплые. В квартире созданы все удобства. Своими силами вряд ли мы смогли бы обрести жилье. Спасибо государству за такую поддержку», - говорит женщина.

    Не скрывает радостных эмоций и Жанибек Байтурсынов. Ему вручили ключи от двухкомнатной квартиры. Детдомовец стоял в очереди несколько лет.

    «С женой мы воспитываем маленького ребенка. Я очень счастлив, что моим детям не придется теперь скитаться по съемным квартирам. Собственная крыша над головой дает чувство защищенности», - говорит он.

    По данным пресс-службы акима Жамбылской области, на сегодняшний день в областном центре в очереди на жилье стоят 18 887 человек. С начала 2020 года были построены четыре 80-квартирных дома в 15 микрорайоне и один 90-квартирный дом в массиве «Арай-2». До конца года планируется завершить строительство еще 22-х жилых домов.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Акимат Жилье Дата Конституция
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