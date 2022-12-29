90% сел Жуалынского района Жамбылской области газифицировано

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Газификация населенных пунктов Жамбылской области близится к завершению. Планируется полностью обеспечить природным газом города и поселки региона к 2025 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В преддверии Нового года газ пришел в дома жителей села Каратас Жуалынского района. В этом населенном пункте зажгли факел нового газопровода.

По информации пресс-службы акимата Жамбылской области, в мероприятии приняли участие аким Жуалынского района Жалгас Муртаза, секретарь районного маслихата Ергали Тлеубеков.

Жалгас Муртаза поздравил жителей села Каратас с праздником и пожелал мира, единства и благополучия.

«Жители села несказанно рады такому знаменательному событию – в наши дома пришло «голубое топливо», - подчеркнули председатель совета ветеранов округа Алтынбек Куанышев, ветеран труда Еркебай Нагашыбеков.

«В нашем районе жители уже почти 90% сел имеют возможность пользоваться природным газом, - отметил аким Жуалынского района Жалгас Муртаза. - Всего в Жуалах 49 населенных пунктов, и 44 на сегодня газифицировано. Это результат многолетней системной работы. В 2020 году провели внутрипоселковые газовые сети в восьми селах Жетитобинского и Куренбельского сельских округов. В 2021 году подвели магистральный газопровод к населенным пунктам Боралдайского сельского округа. В этом году жители села Рысбек батыра Боралдайского сельского округа подключаются к магистральному газопроводу. До конца года завершим строительство газопровода в Кошкаратинском сельском округе».

По данным ведомства, в Жамбылской области на внедрение 133 проектов в сфере природного газа, питьевой воды, тепла и ЖКХ в 2022 году предусмотрено 38 млрд тенге, что на 39,2 % больше, чем в 2021 году.

В Жамбылской области в 371 населенном пункте области проживают 1 млн 150 тысяч человек, в том числе в городах Тараз, Каратау, Жанатас, Шу - 460,3 тысячт, в 367 селах - 689,8 тысячи человек.



