Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    90-летний житель Шымкента получил вакцину против коронавируса

    25 Апреля 2021, 10:50

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 90-летний житель Шымкента Куаныш Абдурахманов добровольно пришел в местную поликлинику и получил вакцину против COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в Facebook Министерства здравоохранения РК.

    Мужчина является Почетным гражданином Шымкента. Пенсионер говорит, что о вакцинации наслышан и тоже решил принять вакцину

    Перед прививкой мужчину обследовали врачи. Так как противопоказаний не было, поставили первый компонент вакцины «Спутник-V».

    «Принимать решение вакцинироваться или нет, каждый должен сам. Но я думаю, только таким образом мы победим вирус. Многие говорят, что не нужно бояться вакцины. Думаю, надо ставить прививку», - говорит мужчина.

    Отметим, что все члены семьи Куаныша Абдрахманов вакцинированы от COVID.

    Через 21 день мужчине поставят второй компонент вакцины.

    Автор:

    Минздрав РК Здравоохранение Безопасность Шымкент Общество Коронавирус в РК Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более тысячи жителей Шымкента вступили в брак через мобильное приложение
    Минздрав РК опроверг информацию о повышении цен на лекарства из-за новых требований
    Паспорт здоровья семейных пар предлагают ввести в Казахстане
    Способ получить электроэнергию из растений нашли ученые Шымкента
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз