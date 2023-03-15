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    90-летний «супермен» спас женщину от самоубийства силой своих рук во Франции

    15 Марта 2023, 04:19

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В начале февраля в Левалуа-Перре 90-летний мужчина спас свою уборщицу, которая пыталась покончить жизнь самоубийством, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на TF1info.fr.

    Женщина собиралась прыгнуть с 14 этажа дома старика, когда тот схватил ее и чудом удерживал силой своих рук на протяжении долгих 15 минут.

    Пятнадцать минут - вечность для девяностолетнего мужчины, сумевшего продержаться до прибытия нескольких молодых людей, находившихся неподалеку и прибежавших на крики о помощи.

    Студент бизнес-школы, расположенной прямо напротив дома пожилого спасителя, Энтони, напуганный криками, ворвался в здание. Он смог войти только благодаря помощи соседей. Взбежав на 14 этаж, он ринулся к балкону. За ним, спеша на помощь, следовал еще один мужчина - курьер.

    «Вот где это произошло», — показывает Энтони в видео, появившимся в официальном аккаунте в Instagram TF1 на днях. «Она [женщина] висела на этом уровне. Нас было двое – я и курьер. Мы потянули ее вдвоем и затащили на балкон».

    Сам 90-летний пенсионер, пожелавший остаться неизвестным, уступил место молодым людям, исчерпав все свои силы.

    «Время от времени, она просила, чтобы он отпустил ее, время от времени, сама цеплялась за него», - говорит дочь скромного спасителя.

    Пожарные прибыли на место инцидента через несколько минут после спасения. 90-летний мужчина был в шоке. Женщину, пытавшуюся покончить с собой, госпитализировали.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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