90-летие Умирбека Джолдасбекова отмечает КазНУ имени аль-Фараби

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В КазНУ имени аль-Фараби началось празднование 90-летия доктора технических наук, профессора, академика НАН РК, выдающегося ученого-механика Умирбека Арслановича Джолдасбекова. Он 16 лет был ректором КазНУ с 1970 по 1986 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня у Дворца студентов состоялось возложение цветов к памятнику У. Джолдасбекова с участием ректора вуза Жансеита Туймебаева, а также членами его семьи, друзей, учеников и коллег.

Ректор вуза в своей вступительной речи отметил, что академик Умирбек Джолдасбеков был уникальным человеком, который совмещал науку и общественную работу.

«Он внес большой вклад в развитие высшего образования страны. С его именем связаны новые научные направления, специальности, по которым стали готовить студентов. Под его руководством созданы лаборатории, кафедра, научные центры, а также Национальная инженерная академия Казахстана. При его непосредственном участии был заложен и построен уникальный студенческий городок – КазГУград, который стал символом студенчества в Казахстане и визитной карточкой науки и образования Казахстана в мировом сообществе», - сказал Жансеит Туймебаев.

В рамках юбилейных мероприятий в режиме онлайн состоится церемония вручения стипендий имени У.А. Джолдасбекова, Международный конкурс исследовательских проектов по математике и механике.

Умирбек Джолдасбеков родился в 1931 году в Чимкентской (ныне - Туркестанской) области. Советский и казахстанский ученый-механик, академик АН КазССР, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии КазССР, заслуженный деятель науки КазССР, государственный и общественный деятель. Окончил механико-математический факультет Московского государственного университета.

Ассистент, старший преподаватель, декан Казахского химико-технологического института в Чимкенте (1954-1958); аспирант, ассистент Московского текстильного института (1958-1962); старший преподаватель, доцент кафедры технологии машиностроения, заведующий кафедрой теории механизмов и машин, декан факультета автоматики и вычислительной техники (1962-1964); проректор Казахского политехнического института (1964-1970); ректор Казахского государственного университета (1970-1986); заведующий кафедрой прикладной механики КазГУ (1986-1988); заведующий лабораторией, почётный директор Института механики и машиноведения Национальной академии наук Республики Казахстан (1988-1994); председатель комитета по науке, образованию и новым технологиям Верховного Совета Республики Казахстан (1994-1995); основатель и первый президент Инженерной академии, депутат Мажилиса Парламента Казахстана (с 1995 года).

Создатель научной школы механиков в Казахстане. Автор более 380 научных работ, из них 14 монографий, 24 учебных пособия, 102 изобретения СССР и 10 зарубежных патентов.