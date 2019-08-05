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    90-квартирный жилой дом для полицейских строят в Акмолинской области

    5 Августа 2019, 22:23

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 90-квартирный жилой дом для полицейских появится в скором времени в Акмолинской области. Соглашение об этом подписано сегодня в департаменте полиции региона, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Впервые вРеспублике Казахстан такой проект реализован именно в Акмолинской области. 5августа в стенах полицейского ведомства прошло исторически значимое событие дляличного состава кокшетауского гарнизона. Начальником департамента полициигенерал-майором Бериком Биляловым и директором Акмолинского филиалаАкционерного общества «Жилстройсбербанк Казахстана» Алматом Нурахметовымподписано соглашение о сотрудничестве и строительстве 90-квартирного жилогодома для сотрудников полиции в Кокшетау», - рассказали в ведомстве.

    Глава ведомства Берик Билялов отметил уникальность этогомеморандума, выразил надежду на продолжение успешного сотрудничества сакционерным обществом «ЖилстройсбербанкКазахстана» в решении жилищных проблем полицейских, а также отметил, что попоручению министра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Ерлана Тургумбаевав ведомстве принимается комплекс мер по улучшению социальных условий жизнисотрудников полиции, главной из которых является обеспечение собственнымжильем.

    Как добавили введомстве, благодаря соглашению, позаявлению работника-вкладчика банка, организация напрямую и без комиссий сможетнаправлять средства на депозиты в АО «Жилстройсбербанк Казахстана». Подписавсоглашение, организация избавит своих сотрудников от необходимости стоять вочередях в кассу и терминалы, таким образом позаботится о времени сотрудников исоздаст дополнительные стимулы.

    На сегодняшний день 255 сотрудников полиции являются активнымивкладчиками банка. Как заверил участников встречи Берик Билялов, после сдачипервого 90-квартирного дома для полицейских сотрудничество с Жилстройсбербанкомбудет продолжено, в перспективе руководства ведомства - обеспечение жильеммаксимального количества сотрудников полиции.

    Напомним,торжественная церемония закладки первого камня в фундамент 90-квартирногожилого дома для полицейских состоялась 27 июня в Кокшетау. Жилой комплекс будетвключать в себя однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, атерритория возле новостройки будет полностью благоустроена тротуарами, автомобильной стоянкой, детской испортивной площадками.

    Окончитьстроительство 90-квартирного жилого дома планируют в следующем году.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Банки Акмолинская область Строительство Жилье МВД РК
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