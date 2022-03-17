90 костанайских населённых пунктов находятся в зонах возможного подтопления

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — О подготовке к паводковому сезону в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций рассказал начальник ДЧС Костанайской области Биржан Каримов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно информации филиала РГП «Казгидромет» по Костанайской области, показатели, влияющие на паводковую ситуацию, находятся в пределах средних значений, а местами выше.

«На основании этих данных, в случае непрогнозируемого повышения температуры воздуха, сопровождающегося осадками в виде дождя и снега, возможно осложнение паводковой обстановки на территории Аркалыка, Амангельдинского, Джангельдинского, Наурзумского, Карасуского и Сарыкольского районов. В зонах возможного подтопления находится 90 населенных пунктов – это 2049 домов, в которых проживает более 8 тысяч человек. Опасность представляется стоками талых вод с полей и в результате поднятия уровня воды на реках и озерах. На 329 участках автомобильных дорог могут быть кратковременные переливы, из них на 40 республиканских, 57 областных и 232 участках местных дорог», - сообщил Б. Каримов.

Для решения вопросов защиты территории и населения в области реализуется «Дорожная карта противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы», которая предусматривает 6 мероприятий, на общую сумму 1,4 млрд тенге.

«Проведенными работами потенциальная угроза подтопления снята в 6 и минимизирована в 50 населенных пунктах. В 34 населенных пунктах угроза подтопления сохраняется», - добавил начальник департамента.

Также для предупреждения и ликвидации последствий паводков местными исполнительными органами подготовлены запасы в объеме более 135 тонн ГСМ, 9 тонн инертных материалов, около 46 тыс. штук мешкотары, заключено 66 договоров-намерений на поставку продуктов питания пострадавшему населению.

«На период паводка определено 195 пунктов сбора пострадавшего населения, которые смогут вместить более 11 тысяч человек. В чрезвычайном резерве и резерве на неотложные затраты акиматами заложено 629 млн тенге. В третьей декаде марта будут проведены взрывные работы на руслах рек в Аулиекольском, Джангельдинском, Наурзумском, Камыстинском, Карасуском районах и в районе Б.Майлина. Всего взрывные работы планируется провести на 15 сложных участках рек», - отметил Б. Каримов.

Департаментом также осуществляется космический мониторинг схода снежного покрова на территории Костанайской области. Наземный мониторинг паводковой ситуации осуществляется силами Казгидромет на гидропостах и акиматами всех уровней.

Кроме того, в целях выявления паводкоопасных участков и определения направления поверхностных стоков, в первой декаде апреля будет проведена авиаразведка. В период паводка будут развернуты областной, городской и районные оперативные противопаводковые штабы.

«Для ликвидации последствий ЧС паводкового периода на территории области планируется задействовать силы и средства, общей численностью 2649 человек, 1070 единиц техники, 114 единиц плавсредств, 272 мотопомпы. Для оперативного реагирования, в случае осложнения обстановки в регионах, департаментом по ЧС созданы две мобильные группировки, которые обеспечены необходимой техникой и инвентарем. В целом паводковая обстановка в Костанайской области на данный момент стабильная, подготовительные мероприятия продолжаются и находятся на особом контроле»,- подытожил Биржан Каримов.