90% казахстанского экспорта в Афганистан – обработанная продукция

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 2 августа заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин и министр торговли и промышленности Афганистана Алхадж Нуриддин Азизи обсудили основные аспекты сотрудничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.



Как отметил Серик Жумангарин, во время апрельского визита в Кабул стороны поставили перед собой задачу увеличить объем товарооборота между странами с $1 млрд до $3 млрд.

«90% казахстанского экспорта в Афганистан – это обработанная продукция. Уже сейчас мы видим большие подвижки в расширении номенклатуры торговли. Помимо таких традиционных продуктов, как мука и пшеница, начались поставки проката отечественного металла, минеральных удобрений, ржи, льна. По итогам последнего визита казахстанских компаний в Кабул состоялись первые поставки наших энергетических напитков, мучных изделий, минеральных удобрений, есть заинтересованность в подсолнечном масле. В импорте из Афганистана наряду с сельскохозяйственной продукцией появился текстиль. Нам есть над чем активно работать», — отметил Серик Жумангарин.

Для активизации сотрудничества афганской стороне было предложено использовать потенциал Торгового дома Казахстана в городе Герате и открыть свое торговое представительство в Казахстане.

Участники встречи обсудили возможности развития действующих торговых путей и создания альтернативных маршрутов поставок товаров и через Афганистан. В частности, сегодня при перевозках зерна и муки в Афганистан через станцию Галаба по территории Узбекистана действует скидка в размере 20% к железнодорожному тарифу. При этом с учетом действующей скидки тарифы на перевозку казахстанских зерновых грузов по территории Узбекистана в направлении Афганистана и Таджикистана являются достаточно высокими.

«Для увеличения объемов экспорта наших товаров в Афганистан мы прорабатываем альтернативный и более выгодный маршрут через территорию Туркменистана. Наша железнодорожная компания проработала вопрос предоставления дополнительных скидок в размере 10% к уже имеющимся 30%-ным на транзитный тариф по территории Туркменистана через туркмено-афганский переход Тургунди», — продолжил Серик Жумангарин.

В настоящее время упрощен режим перевозки грузов в Трансафганском направлении. Однако одним из проблемных аспектов использования данного маршрута является высокая стоимость перевозки сыпучих грузов. Учитывая взаимную выгоду увеличения объемов поставок по данному маршруту, на встрече казахстанская сторона обратилась к афганской с просьбой рассмотреть вопрос снижения тарифов на казахстанские сыпучие грузы до $200.

Казахстан рассматривает участие отечественных компаний и в других экономических проектах, реализуемых в Афганистане, особенно в транспортной, горнорудной, телекоммуникационной и сельскохозяйственной сферах. В частности, после визита казахстанской делегации в Кабул в апреле этого года АО «Казахтелеком» подписал контракт с афганской стороной на поставку на коммерческой основе оптоволоконного интернета в Афганистан.

Казахстан и Афганистан сотрудничают и в образовательном направлении. На сегодня в КазНУ им. Аль-Фараби учатся 130 студентов из Афганистана. Ежегодно на обучение принимает 30 человек. Серик Жумангарин предложил в случае заинтересованности увеличить число обучающихся в Казахстане студентов из Афганистана.

Начиная с 2005 года валовый объем притока инвестиций из Афганистана в экономику Казахстана составил порядка $11,7 млн. На территории Казахстана осуществляют деятельность 52 совместных предприятия, в основном в сфере торговли.