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    90% казахстанцев поддерживают благотворительность - соцопрос

    16 Сентября 2022, 14:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 90% казахстанцев считают, что нужно делать пожертвования. Об этом сообщил вице-министр информации и общественного развития РК Данияр Кадыров, оглашая результаты соцопроса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году 90% участников социологического исследования Института общественного развития Казахстана «Система благотворительности и донорства» выразили свою поддержку благотворительности. В опросе приняли участие 1200 респондентов из 17 регионов страны. По результатам опроса каждый второй гражданин (46%) считает, что должен заниматься благотворительностью, исходя из своих возможностей», - сказал Данияр Кадыров, выступая на итоговом заседании первой конференции национальной благотворительности «Қазақстан халқына».

    По данным вице-министра, 37% опрошенных регулярно делают пожертвования, а 24% респондентов оказывают помощь и поддержку раз в полгода и 20% - раз в год.

    «В целях системной поддержки и развития сферы благотворительности были внесены изменения в национальное законодательство. В частности, в этом году в рамках поправок в закон «О благотворительности» предусмотрено льготное использование объектов государственной собственности (доверительное управление без права выкупа) для благотворительных организаций. Также ряд мер направлен на повышение прозрачности благотворительной помощи», - отметил он.

    Ранее сообщалось, что за последние 2 года в стране количество благотворительных организаций выросло на 20%. Сегодня их больше 1 тыс. Масштабы социальной работы крупных благотворительных фондов очень широки. В последние годы приоритетными направлениями благотворительности являются помощь сиротам (54,31%) и детям с тяжелыми заболеваниями (48,8%)

    Автор:

    Серик Сабеков

    Благотворительность Общество
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