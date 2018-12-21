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90% кандидатов провалили квалификационный экзамен на должность судьи в РК

21 Декабря 2018 18:25 361
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90% кандидатов провалили квалификационный экзамен на должность судьи в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Только 7 человек из 178 претендентов смогли успешно сдать три этапа квалификационного экзамена на должность судьи в Казахстане по новой модели отбора с сентября месяца текущего года. Об этом сообщил член Высшего судебного совета РК Адил Куркбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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«Практическая реализация нового порядка квалификационных экзаменов была назначена в сентябре текущего года, до этого проводились подготовительные работы. По состоянию на декабрь месяц мы провели три экзамена, куда были приглашены 178 кандидатов, которые прошли и психологическое, и компьютерное тестирование. Из 178 только 7 человек выдержали все испытания и показали положительный результат», - сказал Адил Курукбаев на заседании Высшего Судебного Совета.

Как было отмечено, по старой системе кандидаты сразу приглашались на компьютерное тестирование, потом собеседование. В целом приглашалось около 100-120 человек. Из них проходило успешно тестирование около 20-25%. А по новой системе более 90% кандидатов не прошло отбор.

«Когда мы говорим цифры, что 178 человек сдали, прошли 7, то давайте радоваться этому. Значит, система хорошо работает. Ничего страшного в этом нет. Во Франции, вы, наверное, слышали - там несколько тысяч человек проходят в учебное заведение. Всего 800 человек там два года учатся. Из этих 800 человек всего лишь 10-15 в итоге становятся судьями. Остальные используются для другой работы. Поэтому мы могли бы подумать, если есть интерес у других госорганов. Те, кто не проходят на судью, но показывают хорошие результаты, может быть их брать в качестве консультантов судей, помощников или на другие должности в аппарате Верховного суда. Мы должны видеть результаты этой работы. А судьями должны становится единицы из тысячи», - добавил председатель Верховного суда РК  Жакип Асанов.

 

 

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Ключевые слова: Астана, Суды,
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Автор:

Серик Сабеков

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