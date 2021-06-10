Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    90% госуслуг в электронном формате оказывает акимат Алматы

    10 Июня 2021, 22:44

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе очередного прямого эфира на ТК «Алматы» рассказал о цифровизации госуслуг и сервисов по обеспечению обратной связи с горожанами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня 90% госуслуг акимата Алматы являются электронными, 150 видов услуг доступны через eGov.kz и мобильные устройства. Кроме того, с целью обеспечения принципа «Слышащее государство» работает общественная приемная Open Almaty. За прошлый год поступило более 400 тысяч обращений.

    За 5 месяцев текущего года поступило более 71 тысячи обращений, касающихся вопросов образования, благоустройства, транспорта и автодорог, карантинных ограничений.

    В рамках реализации принципа «Слышащее государство» также работает проект вовлечения горожан в управление городом «Бюджет участия». На 2021 год поступило 795 предложений, собрано более 28 тысяч голосов по финансированию проектов по улучшению среды и благоустройству территорий.

    В качестве общегородской платформы интерактивного диалога с алматинцами по широкому спектру вопросов запущено приложение iAzamat.

    Во время пандемии были оцифрованы все спортивные объекты, детские кружки, данные тренеров. На портале https://meteor.almaty.e-orda.kz/ru можно записать ребенка в школы олимпийского резерва, спортивные школы и интернаты. На портале представлено 78 видов спорта, более 15 организаций, 855 тренеров-преподавателей.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Акимат Другие государственные органы Цифровой Казахстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Все виды услуг по линии недвижимости и земельного кадастра будут недоступны казахстанцам
    ТikTok и ЮНИСЕФ помогут казахстанцам поддерживать свое цифровое благополучие
    Автоматизированная система госконтроля бизнеса заработает в Казахстане с 2024 года
    Все виды услуг по недвижимости будут недоступны 19 июня в Казахстане
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    4 Новые автобусы и светофоры: как в Астане будут развивать дорожную инфраструктуру
    5 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы