90% госуслуг в электронном формате оказывает акимат Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе очередного прямого эфира на ТК «Алматы» рассказал о цифровизации госуслуг и сервисов по обеспечению обратной связи с горожанами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня 90% госуслуг акимата Алматы являются электронными, 150 видов услуг доступны через eGov.kz и мобильные устройства. Кроме того, с целью обеспечения принципа «Слышащее государство» работает общественная приемная Open Almaty. За прошлый год поступило более 400 тысяч обращений.

За 5 месяцев текущего года поступило более 71 тысячи обращений, касающихся вопросов образования, благоустройства, транспорта и автодорог, карантинных ограничений.

В рамках реализации принципа «Слышащее государство» также работает проект вовлечения горожан в управление городом «Бюджет участия». На 2021 год поступило 795 предложений, собрано более 28 тысяч голосов по финансированию проектов по улучшению среды и благоустройству территорий.

В качестве общегородской платформы интерактивного диалога с алматинцами по широкому спектру вопросов запущено приложение iAzamat.

Во время пандемии были оцифрованы все спортивные объекты, детские кружки, данные тренеров. На портале https://meteor.almaty.e-orda.kz/ru можно записать ребенка в школы олимпийского резерва, спортивные школы и интернаты. На портале представлено 78 видов спорта, более 15 организаций, 855 тренеров-преподавателей.