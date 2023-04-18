90% естественных мест обитания сайгаков заняты фермерами в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов ответил на депутатский запрос касательно принятия мер по регулированию численности сайгаков в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на сокращение площади обитания сайгаков более чем в 2 раза за последние 15 лет (с 7856 га в 2008 году до 3720 га в 2022 году) для них характерно возвращение к привычной среде обитания, в связи с чем в настоящее время увеличивается их концентрация на пастбищах и пахотных угодьях крестьянских хозяйств Западно-Казахстанской области», - написал Алихан Смаилов в своем ответе.

Он напомнил, что ранее планировалось провести регулирование численности сайгаков с учетом биологического обоснования путем отстрела, подготовленным Институтом зоологии, в частности, разрешить отстрел более 80 тысяч особей.

Однако, учитывая общественный резонанс, связанный с таким решением, данная мера была не поддержана.

«В связи с этим, в целях минимизации причинения сайгаками ущерба сельскому хозяйству, а также сохранения их мест обитания в Западно-Казахстанской области в мае 2022 года был создан Бокейординский резерват. Однако, около 120 тысяч гектаров земли, что составляет 90% естественных отелевых земель популяции сайгаков, не переданы в резерват. В настоящее время эти земли используются сельскохозяйственными структурами и сельским населением в качестве пастбищ», - добавил Премьер.



