90 человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 90 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них по регионам:
в городе Нур-Султане – 10,
в городе Алматы – 17,
в городе Шымкенте – 0,
в Абайской области - 3,
в Акмолинской области – 3,
в Актюбинской области – 5,
в Алматинской области – 2,
в Атырауской области – 5,
в ВКО – 2,
в Жамбылской области – 1,
в Жетысуской области - 2,
в ЗКО – 2,
в Карагандинской области – 14,
в Костанайской области – 4,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 5,
в Павлодарской области – 5,
в СКО – 3,
в Туркестанской области – 1,
в Улытауской области – 6.
Всего в стране подтверждено 1 391 735 случаев.