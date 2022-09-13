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    90 человек заболели коронавирусом в Казахстане

    13 Сентября 2022, 08:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 90 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Из них по регионам:

    в городе Нур-Султане – 10,

    в городе Алматы – 17,

    в городе Шымкенте – 0,

    в Абайской области - 3,

    в Акмолинской области – 3,

    в Актюбинской области – 5,

    в Алматинской области – 2,

    в Атырауской области – 5,

    в ВКО – 2,

    в Жамбылской области – 1,

    в Жетысуской области - 2,

    в ЗКО – 2,

    в Карагандинской области – 14,

    в Костанайской области – 4,

    в Кызылординской области – 0,

    в Мангистауской области – 5,

    в Павлодарской области – 5,

    в СКО – 3,

    в Туркестанской области – 1,

    в Улытауской области – 6.

    Всего в стране подтверждено 1 391 735 случаев.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Здравоохранение Коронавирус в РК
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