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    90% астанчан жалуются на тротуары или их отсутствие – опрос движения «Жаңа Адамдар»

    28 Апреля 2023, 13:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Активисты молодежного движения «Жаңа Адамдар» провели опрос среди жителей Астаны о городских проблемах. По итогам они провели тест-драйв городских тротуаров, по которым попытались пройтись с детской коляской, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «90% опрошенных астанчан обеспокоены плачевным состоянием или отсутствием тротуаров. Речь идет не об окраинах города, а о центральных улицах, которыми мы пользуемся ежедневно. Самыми активными респондентами оказались женщины с маленькими детьми. Кому, как не им, знать о городских препятствиях на пути в детский садик или парк», - говорится в сообщении пресс-службы движения.

    Как сообщили активисты, жительницы столицы отмечают, что дороги Астаны не приспособлены для прогулок с детьми и проезда колясок. Из-за большого количества вмятин, изношенных элементов брусчатки или же просто отсутствия тротуаров, коляски нередко застревают. Часто приходится объезжать проблемные участки, делая большой «крюк».

    «Жаңа Адамдар» решили провести собственный тест-драйв городских тротуаров и попробовали на себе ощутить, каково это – таскать коляску с ребенком по астанинской «лунной» поверхности.

    «Только за сегодня мы нашли больше 35 неподготовленных или даже аварийных мест. Но я уверен, их гораздо больше. И оставлять их в таком виде нельзя. Это опасно для жителей столицы и недостойно Нового Казахстана», - поделился мнением активист «Жаңа Адамдар» Арлен Танатулы.

    Движение «Жаңа Адамдар» предлагает жителям Астаны отправить свои списки проблемных и опасных мест столицы. Все собранные материалы будут направлены в столичный акимат.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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