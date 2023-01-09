9 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

173 года назад (1850-1902) родился МУШКЕТОВ Иван Васильевич - геолог и географ, первый исследователь Туркестанского края.

Уроженец Волгоградской области России. Окончил Санкт-Петербургский горный институт.

Работал в особом отделе при Туркестанском генерал-губернаторстве. Участвовал в экспедициях по Тянь-Шаню, в Жетысуский Алатау, Памиро-Алтай. Результаты исследований изложил в 2-томном труде «Туркестан». Дал геологические и орографические описания Средней Азии, доказал, что Тянь-Шань и Памиро-Алай состоят из ряда складчатых дуг широтного простирания. В 1881 совместно с Г. Романовским составил первую геологическую карту Туркестана. Мушкетов исследовал также геологию и географию Западного Казахстана. Изучал причины и последствия землетрясения 1887 года в г. Верном (ныне - Алматы). В разные годы проводил геологические исследования также на Урале и Кавказе. В честь Мушкетова названы гора в Сибири, ледник на Тянь-Шане.



