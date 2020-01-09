9 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1850-1902) родилсяИван Васильевич - геолог и географ, первый исследователь Туркистанского края.

Уроженец Волгоградской области России.

Окончил Санкт-Петербургский горный институт.

Работал в особом отделе при Туркистанском генерал-губернаторстве. Участвовал в экспедициях по Тянь-Шаню, в Жетысуский Алатау, Памиро-Алтай. Результаты исследо-ваний изложил в 2-томном труде «Туркестан». Дал геологические и орографические описания Средней Азии, доказал, что Тянь-Шань и Памиро-Алай состоят из ряда складчатых дуг широтного простирания. В 1881 совместно с Г.Романовским составил первую геологическую карту Туркистана. Мушкетов исследовал также геологию и географию Западного Казахстана. Изучал причины и последствия землетрясения 1887 в г.Верном (ныне Алматы).

В разные годы проводил геологические исследования также на Урале и Кавказе.

Опубликован 2-томный теоретический труд «Физическая геология».

В честь Мушкетова названы гора на Сибири, ледник на Тянь-Шани.





назад (1969) родился- заместитель председателя - директор Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Родился в г. Кзыл-Орда. Окончил Московское высшее пограничное командное Краснознаменное училище имени Моссовета (1990); Кызылординский государственный университет имени Коркыт-ата (2005); Пограничную академию ФСБ Российской Федерации (2009).

Трудовая деятельность: офицерскую службу проходил на должностях заместителя начальника пограничной заставы, коменданта участка, заместителя комендатуры части, начальника пограничного отряда; заместитель начальника регионального управления «Шығыс» Пограничной службы КНБ РК (2006-2008); начальник регионального управления береговой охраны Пограничной службы КНБ РК (2008-2010); заместитель начальника регионального управления «Солтүстік» Пограничной службы КНБ РК (2012-2013); заместитель начальника главного управления воспитательной, социально-правовой и кадровой работы Пограничной службы КНБ РК (2013-2014); временно исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета национальной безопасности РК - директора Пограничной службы (2014-2015).

На занимаемой должности - с июня 2015 года.