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9 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».
ИМЕНА
58 лет назад (1961) родился ПШЕНБАЕВ Кайрат Сакенович - руководитель Управления государственной инспекции труда Северо-Казахстанской области.
Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1986).
Трудовой стаж: экономист, секретарь комитета комсомола совхоза (1986-1991); инженер по комплектации оборудования «Казводстройматериалы», город Алматы, начальник коммерческого отдела оптово-посреднической фирмы «Казвнешобмен» Госснаб КазССР, город Алматы (1991-1993); начальник производственно-коммерческого подотдела, главный специалист коммерческого отдела республиканской контрактной корпорации АО «Казвнешконтракт» (1993-1994); коммерческий директор фирмы «Максат», город Алматы (1994-1995); специалист отдела внеторговых операций валютного управления АБ «Бизнесбанк», город Алматы (1995-1997); начальник отдела ЗАО «Продкорпорация», город Астана (1997-2000); директор представительства ЗАО «Продкорпорация» (2000-2004); аким Акжарского района Северо-Казахстанской области (2004-2008); аким Кызылжарского района Северо-Казахстанской области (2008-2011); первый заместитель председателя СКФ Народно-демократической партии «Нур Отан» (2011-2013); аким района М. Жумабаева (2013-2015).
На занимаемой должности - с июня 2015 года.
Награжден орденом «Құрмет» (2006),·медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Еңбек даңқы» (2010); благодарственным письмом Президента Республики Казахстан.
54 года назад (1965) родился МУХАМЕДИЕВ Серик Махсутович - руководитель Управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области.
Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт, инженер по эксплуатации автомобильного транспорта (1989).
Трудовая деятельность: служба в рядах Вооруженных Сил ССР в Кзыл-Ординской области КазССР (1983-1985); начальник автоотряда автоколонны 2562 поселка Боролдай Алматинской области (с 1989 года); начальник отдела организации пассажирских перевозок в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области (07.2010-09.2010); заместитель руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области (2010-2016).
На занимаемой должности - с марта 2016 года.
50 лет назад (1969) родился ДИЛЬМАНОВ Дархан Айткалиевич - заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - директор Пограничной службы.
Окончил Московское высшее пограничное командное Краснознаменное училище имени Моссовета (1990); Кызылординский государственный университет имени Коркыт ата (2005); Пограничную академию ФСБ Российской Федерации (2009).
Трудовая деятельность: офицерскую службу проходил на должностях заместителя начальника пограничной заставы, коменданта участка, заместителя комендатуры части, начальника пограничного отряда; заместитель начальника Регионального управления «Шығыс» Пограничной службы КНБ РК (2006-2008); начальник Регионального управления береговой охраны Пограничной службы КНБ РК (2008-2010); заместитель начальника Регионального управления «Солтүстік» Пограничной службы КНБ РК (2012-2013); заместитель начальника Главного управления воспитательной, социально-правовой и кадровой работы Пограничной службы КНБ РК (2013-2014); временно исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета национальной безопасности РК - директора Пограничной службы (2014-2015).
На занимаемой должности - с июня 2015 года.
- 8 января. Календарь Казинформа «Даты. События»
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- 6 января. Календарь Казинформа «Даты. События»
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