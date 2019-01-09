9 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».





СОБЫТИЯ

В 1960 году приказом Министерства культуры Казахской ССР Алма-Атинская киностудия художественных и хроникальных фильмов переименована в киностудию «Казахфильм». В 1984 году киностудии было присвоено имя выдающегося деятеля национальной кинематографии Шакена Кенжетаевича Айманова.

Основная деятельность киностудии - производство игровых, документальных и анимационных фильмов, а также дубляж зарубежных фильмов на казахский язык. На студии имеется цифровой комплекс, включающий единственную в Центральной Азии лицензионную студию перезаписи Dolby, студии озвучания, дубляжа, цветокоррекции и конвертирования фильмов в разные форматы. Также функционируют анимационный комплекс, оборудованный новейшими технологиями, такими как motion capture, и два съемочных павильона - самых крупных в Центральной Азии.

В 1993 году открыты посольства Республики Казахстан в Федеративной Республике Германии, во Французской Республике, в Исламской Республике Иран, Азербайджанской Республике, Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Грузия, Республике Кыргызстан, Республике Молдова, Республике Туркменистан, Республике Узбекистан, Украине и в Российской Федерации.

В 2007 году в целях укрепления дипломатических отношений Республики Казахстан с Иорданским Хашимитским Королевством в столице ИХК - городе Аммане - открыто посольство Республики Казахстан.

В 2007 году карагандинский марафонец Павел Сиротин (1936-2015) получил подарок в виде звания «Посол мира» от Всемирной миротворческой федерации и Межрелигиозной и международной федерации за установление мира на Земле. Люди, удостоенные звания «Посол мира», находятся под особым патронажем Организации Объединенных Наций.

На счету спортсмена более 300 марафонов. Он вошел в пятерку сильнейших марафонцев мира. 25 раз принимал участие в забегах по легендарной «Дороге жизни» в Ленинградской области. Участвовал в сверхмарафоне «От храма к храму» по маршруту Москва - Иерусалим. В январе 2015 года ветеран принимал участие в 12-часовом сверхмарафоне в Астане. Его имя внесено в книгу «Диво» под названием «Чудеса. Рекорды. Достижения».

В 2012 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан «О газе и газоснабжении», направленный на обеспечение энергетической и экологической безопасности страны, создание условий для бесперебойного обеспечения газом максимально широкого круга потребителей и увеличения доли газа в топливно-энергетическом балансе, создание условий для эффективного использования добываемого попутного газа на внутренние нужды, эффективной и безопасной эксплуатации объектов систем газоснабжения.

В 2012 году в обращение выпущены памятные монеты, посвященные 100-летию со дня рождения Динмухамеда Ахмедовича Кунаева, из серебра номиналом 500 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 50 тенге.

В 2012 году на портале «электронного правительства» www.egov.kz запущена новая услуга «Подача электронного заявления на регистрацию рождения ребенка», позволяющая в режиме онлайн получить индивидуальный идентификационный номер новорожденного и свидетельство о его рождении.

В 2012 году акимат Астаны запустил новый портал, позволяющий жителям Астаны найти работу, а работодателям - подходящего специалиста.

На сайте www.job.astana.kz все желающие могут ознакомиться с информацией о наличии вакансий на предприятиях Астаны, оставить свое резюме. Размещение информации о вакансиях и соискателях бесплатное.

В 2013 году опубликован роман-эссе «Жиембет батыр», рассказывающий о многогранной личности талантливого поэта-жырау, музыканта, военного стратега и мудрого бия, принимавшего участие в разработке «Свода законов» Есим-хана («Есім ханның ескі жолы»). При написании книги были использованы ценные исторические материалы из казахстанских и российских архивов Омска, Оренбурга, Барнаула, Новосибирска и других городов.

В 2013 году изобретатель из Астаны Бахытжан Альменов придумал способ получения электроэнергии при использовании силы воды. Электрик с 45-летним стажем является обладателем патента Женевского патентного бюро.

В 2016 году на сцене Государственного театра оперы и балета в турецком городе Мерсин состоялась международная постановка оперы «Кероглу». Бессмертное произведение азербайджанского композитора и музыковеда Узеира Гаджибекова является первой оперой в мире искусства тюркско-исламского Востока. Заглавную партию исполнили ведущая солистка «Астана опера» (Казахстан) Жупар Габдулина и заслуженный артист Кыргызстана солист Кыргызского национального театра имени А. Малдыбаева Садырбек Жумашев.

В 2018 году начал функционировать Суд Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) (AIFC Court), который является независимым органом и не входит в судебную систему Казахстана. Исключительной его компетенцией являются рассмотрение и разрешение споров между участниками МФЦА. Суд в своей деятельности будет руководствоваться процессуальными принципами и нормами Англии и Уэльса, а также стандартами ведущих мировых финансовых центров. Председателем суда был назначен лорд Гарри Кеннет Вульф, который является международным арбитром и медиатором в сфере финансового права, имеет большой профессиональный опыт работы в судебных системах Англии, Уэльса, Катара и Гонконга.