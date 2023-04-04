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    9 случаев бруцеллеза у жителей зарегистрировали в ЗКО

    4 Апреля 2023, 21:53

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области за 1 квартал 2023 года зарегистрировано 9 случаев бруцеллеза у жителей, 6 из них подтверждено лабораторно, 3 находится в работе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемического контроля Министерства здравоохранения РК.

    Бруцеллез – тяжелое хроническое заболевание с поражением опорно-двигательного аппарата, нервной, сердечно-сосудистой и мочеполовой систем. Источником инфекции для людей являются овцы и козы, реже – крупный рогатый скот, верблюды, свиньи.

    Возбудитель бруцеллеза до 1 года сохраняется в организме животного, выделяется во внешнюю среду с молоком, мочой и другими выделениями.

    Загрязняются почва, пастбища, водоемы и окружающие предметы: стойла, остатки корма, помещения. В навозе, почве, шерсти, загрязненных выделениями животных, возбудитель бруцеллеза выживает до 3-4 месяцев. Немалую роль в передаче инфекции играют сырое молоко и молочные продукты: брынза, сливки, сметана, кумыс, шубат.

    Как отметили в Комитете санитарно-эпидемического контроля, человек заражается во время ухода за больными животными, при несоблюдении мер личной гигиены и неиспользовании средств индивидуальной защиты, при обработке сырья, употреблении в пищу продуктов животного происхождения, не подвергнутых термической обработке, при стрижке шерсти, вычесывании пуха, а также при уборке помещений и территории, где содержатся больные животные.

    У человека заболевание проявляется не сразу. До появления первых признаков болезни проходит от 7 дней до 2 месяцев. В начале болезни обычно повышается температура тела, чаще к вечеру, больные жалуются на слабость во всем теле, головные боли, боли в мышцах, суставах ног, пояснице, обильный пот, особенно по ночам, потерю аппетита, плохой сон.

    В ряде случаев бруцеллез, особенно не леченый, может иметь затяжное течение и приводит к полной инвалидности. У женщин хронический бруцеллёз может проявляться в виде выкидышей.

    Для предупреждения возможности заражения бруцеллезом каждый владелец, имеющий скот, должен знать основные правила профилактики бруцеллеза и строго их выполнять:

    соблюдать правила личной гигиены при работе с мелким и крупным рогатым скотом;

    все виды работ по уходу за животными проводить в специальной одежде;

    нельзя хранить спецодежду вместе с домашней одеждой в помещении для жилья или приема пищи:

    один раз в неделю (при выполнении грязной работы – чаще) дезинфицировать и стирать спецодежду;

    после выполнения грязной работы по уходу за животными тщательно мыть руки мылом;

    ежегодно подвергать скот обследованию на бруцеллез;

    не продавать мясо, молоко без разрешения ветеринарного работника;

    соблюдать правила забоя животных;

    при покупке животных на рынке от частных лиц требовать ветеринарную справку;

    ставить в известность ветеринарных специалистов обо всех случаях абортов, рождении мертвого приплода у животных.

    Приобретать мясные и молочные продукты в строго установленных местах (рынки, магазины, супермаркеты).

    Очень важно своевременное обращение за медицинской помощью при первых симптомах заболевания. Чем раньше больной обращается к врачу, тем лучше и успешнее будут результаты лечения.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Западно-Казахстанская область Здравоохранение Сельское хозяйство
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