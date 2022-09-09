9 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

89 лет назад (1933) родился АШИМОВ Аким Уртайулы (Аким Тарази) - писатель, кинодраматург, заслуженный деятель Казахстана, отличник кинематографии СССР, лауреат Государственной премии Республики Казахстан и премии Союза писателей Казахстана, почетный гражданин Жамбылской области.

Уроженец г. Алматы. Окончил Казахский педагогический институт (ныне - Казахский национальный педагогический университет им. аль-Фараби).

Трудовая деятельность: работа в различных казахстанских печатных изданиях - журнале «Ара», газете «Қазақстан пионері» (1956-1959); член редколлегии, главный редактор киностудии «Казахфильм» (1962-1970); собственный корреспондент «Литературной газеты» (Москва) по Казахстану (1970-1971); первый секретарь правления Союза кинематографистов Казахстана (1971-1980); секретарь правления Союза писателей Казахстана (1986-1998).

В 1966 году вышла в свет первая книга повесть «Құйрықты жұлдыз». Изданы сборники повестей и рассказов «Үлкен ауыл», «Асу-асу», «Көкжиек», «Басынан Қаратаудың», «Кек», «Жаңбырлы түндер», романы «Москва-Баласаз», «Қорқау жұлдыз», «Жаза». Автор пьесы «Күлмейтін комедия», сценариев к кинофильмам «Следы уходят за горизонт», «Звучи там-там», «Выстрел на перевале Караш» и др.

Награжден орденами «Знак Почета», «Құрмет», «Отан».

80 лет назад (1942-2013) родился ДОСЖАН Дукенбай - писатель, прозаик, лауреат Государственной премии РК и Национальной премии имени М. Ауэзова.

Родился в Кызылординской области. Окончил филологический факультет Казахского государственного университета им. С.М. Кирова.

Трудовая деятельность: литературный сотрудник в редакции Алма-Атинской областной газеты «Жетысу» (1963-1966); сотрудник издательства «Жазушы».

За свой творческий путь он написал 11 романов, 24 повести и более 100 рассказов. Занимался художественными переводами, им переведены на казахский язык цикл рассказов Ильи Эренбурга «Тринадцать трубок» и поэмы кыргызского поэта Суюнбая Эралиева. Большую известность ему принесли книга «Трудный шаг», роман «Шелковый путь», за который украинское издательство присудило престижную премию «За лучший исторический роман», романизированные автобиографии Абая и Мухтара Ауэзова. Книгу «Гладиаторы степи» написал по предложению Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Его труд «Когда я умирал» вышел в свет в серии «Самый читаемый писатель». Книги Д. Досжана переведены на основные языки мира и их прочитали более чем 3,7 миллиона человек из разных стран. Его имя внесено золотыми буквами в Казахскую энциклопедию и в сборник США «Люди литературы и искусства».

72 года назад (1950) родилась КАРАГУСОВА Гульжана Джанпеисовна - член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстана.

Родилась в г. Алматы. Окончила Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, экономист, преподаватель политэкономии (1972).

Трудовая деятельность: ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры политэкономии Казахского государственного университета (1972-1991); профессор кафедры «Основы экономической теории» Казахского государственного университета (1991-1994); помощник Президента Республики Казахстан по экономической реформе (07.1994-09.1994); руководитель Совета экономических консультантов при Президенте Республики Казахстан (1994-1995); председатель Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (1995-1996); президент Общественного фонда «Институт финансовых рынков» (01.1997-05.1997); депутат Сената Парламента, председатель комитета Сената по экономике, финансам и бюджету и бюджету (1997-2001); министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (2001-2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва, председатель Комитета по финансам и бюджету (2007-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, председатель Комитета по финансам и бюджету (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, председатель Комитета по финансам и бюджету (с 2016 года).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

Награждена орденами «Парасат» (2005); «Барыс» II степени (2011); медалями; памятной медалью Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) (2007).

52 года назад (1970) родился ЕШМАГАМБЕТОВ Жанат Болатович - председатель Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Родился в г. Сарани Карагандинской области. Окончил Карагандинский политехнический институт, горный инженер-технолог (1992); Карагандинский экономический университет, юрисприденция (2014).

Трудовая деятельность: старший специалист отдела снабжения строительной фирмы «Арка» г. Караганды (1992-1993); оперуполномоченный, начальник отдела Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (1993-2006); главный эксперт отдела по вопросам правоохранительной и судебной систем администрации Президента Республики Казахстан (2006-2007); главный инспектор секретариата Совета безопасности Республики Казахстан (2007-2008); начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) Карагандинской области (2008-2010); начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) Северо-Казахстанской области (2010-2012); председатель Комитета по исполнению судебных актов Министерства юстиции Республики Казахстан (2012-2014); директор департамента по исполнению судебных актов Министерства юстиции Республики Казахстан (2014-2016); заместитель министра юстиции Республики Казахстан (2016-2019); руководитель аппарата Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2019-2020).

На занимаемой должности - с февраля 2020 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалями «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Ерен еңбегі үшін» (2012), «Қазақстант Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011).

36 лет назад (1986) родился САМБЕТОВ Болат Куанышбекович - заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

Окончил колледж экономики и права, правоведение (2005); Алматинскую юридическую академию КазГЮУ, юриспруденция (2008); Казахскую инженерную, финансово-банковскую академию, экономика и бизнес (2012).

Трудовая деятельность: главный специалист отдела контроля за соблюдением законодательства и исковой работы департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по г. Алматы (2008-2012); главный эксперт департамента контроля и исковой работы Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (2012-2014); руководитель управления правового обеспечения юридического департамента Агентства по регулированию естественных монополий РК (2014-2015); заместитель руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по г. Алматы (07.2015-12.2015); руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по г. Алматы (2015-2020).

На занимаемой должности - с октября 2020 года.