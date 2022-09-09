9 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день красоты

Первый в истории конкурс красоты прошел в Бельгии в сентябре 1888 года в Бельгии, а первый конкурс красоты «Мисс мира» состоялся в Лондоне в апреле 1951 года. Инициатором создания Дня красоты стал Международный комитет эстетики и косметологии СИДЕСКО - главная международная Ассоциация терапии красоты в мире, был основан в Брюсселе в 1946 году и с тех пор формировался тысячами врачей по всему миру благодаря работе 33 отделений во многих странах. В 1995 году на Всемирном конгрессе было принято решение 9 сентября считать, как Всемирный день красоты. Целью создания дня красоты было желание привлечь внимание к неповторимой, природной и своеобразной красоте мира.

СОБЫТИЯ

В 2002 году подписан Договор между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан об отдельных участках казахстанско-узбекской государственной границы, который полностью завершил определение линии совместной границы.

В 2005 году прошли первые Национальные молодежные дельфийские игры Казахстана.

Дельфийские игры - культурный форум, объединяющий все виды искусств - от классического до современных жанров. Это фортепиано и скрипка, баян и народные танцы, эстрадное пение и театр, цирк и фотография, плакат и телевидение.

Дельфийские игры зародились в Древней Греции в 582 г. до нашей эры. Их новая эра началась в 2000 году, когда при участии представителей 27 стран в Москве состоялись первые Всемирные Дельфийские игры. А с 2002 года в соответствии с решением Совета глав правительств стран СНГ они проводятся ежегодно в одном из государств.

В 2012 году в Уфе на заседании Постоянного Совета министров культуры стран-членов Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) 2013 год объявлен годом казахского композитора Мукана Тулебаева и кыргызского писателя Чингиза Айтматова.

Мукан Тулебаев (1913-1960) - один из выдающихся мастеров казахской музыки, яркий национальный композитор, оставивший огромное наследие во всех музыкальных жанрах, поднявший на новую ступень казахскую музыкальную культуру, народный артист СССР, заслуженный деятель искусств КазССР, лауреат Государственной премии СССР.

Чингиз Айтматов (1928-2008) - киргизский писатель, классик советской литературы, автор философских романов и повестей, переведенных более чем на 170 языков мира, изданных общим тиражом свыше 60 миллионов экземпляров.

В 2013 году совместным решением Правительства Казахстана и НЭПК «Союз Атамекен» с целью формирования благоприятных условий для развития предпринимательства на основе эффективного партнерства бизнеса и власти была создана Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан, официально перерегистрированная 27 марта 2015 года в Национальную палату предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

Деятельность Национальной палаты «Атамекен» направлена на улучшение делового, инвестиционного климата, стабильности и развития условий ведения бизнеса в стране как для национальных, так и для иностранных инвесторов.

В 2013 году в Астане на казахском, русском и английском языках был открыт интернет-портал alash-orda.kz, посвященный столетию национального освободительного движения «Алаш».

«Сайт ставит перед собой цель показать подрастающей молодежи, обществу Казахстана беспристрастную, объективную историю движения. Все материалы портала будут основаны на подлинных архивных и других материалах. Перед учеными Казахстана стоит задача - восстановить стертые или забытые страницы нашей истории. В недавней истории многие деятели Алаша, подлинные национальные лидеры казахов, казахская интеллигенция были вычеркнуты из истории, были забыты», - сказал автор-составитель полного собрания сочинений Султан-Хан Аккулы.

В 2013 году впервые приняв участие в XI международном конкурсе детского изобразительного творчества «Балтийская муза», который состоялся в Вильнюсе, 12 воспитанников павлодарской художественной школы № 1 стали победителями.

Восемь работ павлодарских детей были отмечены в номинации «Овация» и показаны на итоговой выставке.

В 2014 году в Государственном театре оперы и балета Astana Opera состоялась торжественная церемония открытия Х Азиатского конгресса нейрохирургов, в рамках которого обсуждались новейшие технологии и опыт в сфере нейрохирургии и неврологии. Мероприятие впервые прошло в Центральной Азии и на пространстве СНГ. В нем принимали участие свыше 600 иностранных делегатов из 50 стран мира.

В 2016 году в Катон-Карагайском районе Восточного Казахстана над древним курганом в Долине царей возвели стеклянный саркофаг. Теперь это музей под открытым небом, аналогов которому в Казахстане нет. Он позволит посетителям спуститься в погребальную яму и вблизи увидеть археологические ценности. Площадь сооружения из закаленного стекла составляет 90 квадратных метров.

В 2016 году в Алматы на Аллее звезд состоялась торжественная церемония открытия Звезды казахского актера, режиссера театра и кино, сценариста, педагога Асанали Ашимова. Звезда изготовлена из композита с мраморной крошкой, тонированной меди, латуни. Размер звезды составляет 60*60 см.

В 2019 году велотур с участием журналистов 18 стран мира, в том числе участников, партнеров и наблюдателей ШОС, прошел на древней китайской стене в городе Сиане.

Мероприятие было организовано в рамках гуманитарного сотрудничества ШОС и зеленого развития концепции «Один пояс - один путь». Более 30 журналистов, в том числе собкор МИА «Казинформ» Самал Ендибаева, сели на велосипеды и проехали по древней китайской городской стене, протяженность которой составляет 13,4 километров.

В древности эти стены защищали город Сиань от врагов, а также из западных ворот городской стены отправлялись торговые караваны в Великий Шелковый путь. Сегодня это памятник древней архитектуры Китая пользуется большой популярностью среди туристов, которые не прочь прогуляться или прокатиться на велосипеде.

В 2019 году кардиохирурги Мангистауской областной больницы (МОБ) провели операцию по формированию клапана аорты из собственных тканей пациента. Ранее в таких случаях использовались импланты. В мире не так много центров, которые проводят такие операции, в Республике Казахстан и странах Центральной Азии подобная операция была проведена впервые.

В 2020 году в Греции вышла в эфир новая онлайн-радиостанция с круглосуточной трансляцией песен Димаша Кудайбергена «Dimash Greece».

Онлайн-радио в Греции, чтобы представить творчество Димаша греческой аудитории, создала администратор фан-клуба «Dimash Kudaibergen Greece» Лена Ворк.

В 2021 году преподаватель физики из города Семея Асхат Жумабеков стал первым в истории премии казахстанцем, вошедшим в список финалистов международной премии «Global Teacher Prize».

Глобальная премия учителя - это награда в размере 1 млн долларов США, ежегодно присуждаемая лучшему учителю, внесшему выдающийся вклад в свою профессию.

В 2021 году на въезде в город Каркаралинск установили памятник Каркабат-ана, которую называют матерью Великой степи. Монумент выполнен из бронзы, его высота вместе с постаментом - 7,5 метров. Автор скульптуры - Бейбит Мустафин.

В 2021 году копии редких рукописей, в которых Машхур Жусуп Копеев критикует несправедливость и неравенство, охватившие казахскую степь, появились в павлодарском музее. За эти книги известный казахский поэт, историк, общественный деятель и мыслитель подвергся репрессиям.