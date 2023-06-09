9 пунктов подготовили в Семее для эвакуированных из-за пожара жителей

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Власти Семея подготовили девять эвакуационных пунктов, вмещающих до 800 человек, и готовы принять и обеспечить жителей сел Каштак, Половинки, Тепкаши и Талица Озерского сельского округа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата

Эвакопункты расположены в зданиях колледжей, вуза и городской гостиницы, обеспечивая безопасные условия для временного проживания прибывших. В каждом из этих пунктов организовано снабжение горячим питанием и предоставление предметов первой необходимости.

Для оперативной эвакуации населения было направлено 10 автобусов.

При необходимости будут организованы дополнительные эвакуационные пункты для приема всех, кому потребуется помощь. Приоритетом остается обеспечение безопасности всех граждан.

Как сообщалось, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет. Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара.

В связи с крупными пожарами в области Абай Президент поручил министру по чрезвычайным ситуациям Юрию Ильину оперативно выехать на место происшествия и возглавить работу по борьбе со стихийным бедствием.

Правительству и акимату области Абай поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

По данным МЧС, погибли трое работников лесничества, в отношении еще 11 ведутся поисковые работы.