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    9 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    9 Октября 2022, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    62 года назад (1960) родился РАХИМЖАНОВ Амерхан Муратпекович - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по экономическим реформам и региональному развитию.

    Родился в Семипалатинской области. Окончил Семипалатинский педагогический институт, преподаватель истории и обществоведения (1987); Семипалатинский институт бизнеса и предпринимательства; Казахский финансово-экономический институт, экономист (2000).

    Трудовая деятельность: рабочий колхоза им. Чапаева Урджарского района Семипалатинской области (1977); слесарь колхоза, учитель в средней школе им. Жангильдина (1980-1984); секретарь комитета комсомола колхоза, организатор внеклассной работы средней школы, секретарь парткома колхоза им. Ленина (1984-1987); секретарь парткома совхоза (1987-1990); инструктор, заведующий кабинетом политпросвещения Урджарского райкома Компартии Казахстана (1990-1991); директор вечерней школы, директор неполной средней школы, директор школы-лицея им. Абая (1991-1994); заместитель начальника Семипалатинского областного департамента образования - директор областного Института повышения квалификации педагогических кадров (1994-1995); начальник Семипалатинского городского управления образования (1995-1996); первый заместитель начальника Семипалатинского областного департамента образования (1996-1997); заведующий Бескарагайским районом Восточно-Казахстанской области (1997-1999); начальник управления Комитета среднего и профессионального образования Министерства здравоохранения, образования и спорта Республики Казахстан, заместитель директора департамента среднего общего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан (1999-2001); заведующий сектором, заместитель заведующего отделом социально-культурного развития канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2001-2003); начальник департамента образования г. Астана (2003-2006); главный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан (04.2006-12.2006); заместитель акима Актюбинской области (2006-2007); вице-министр культуры и информации Республики Казахстан (2007-2008); заместитель акима г. Астана (2008-2010); первый заместитель председателя филиала НДП «Нур Отан» г. Астана (2010-2012); заведующий отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2012-2014); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан , член Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2014-2015); ответственный секретарь Министерства образования и науки Республики Казахстан (2015-2017); заместитель директора ГУ «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации» (2017-2019); директор Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы (2019-2021).

    На занимаемой должности - с января 2021 года.

    Награжден орденом «Құрмет» (2010); медалями; Почетной грамотой Республики Казахстан.

    55 лет назад (1967) родился КОЖАХМЕТОВ Арман Тулешович - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

    Родился в Джезказганской области. Окончил Карагандинский государственный университет, правовед; Институт рынка при Казахской государственной академии управления, экономист; Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, менеджер.

    Трудовая деятельность: юрист, начальник юридического отдела АО «Жезказганцветмет», заместитель управляющего по правовым вопросам филиала корпорации «Казахмыс» - «Востокказмедь» (1999-2001); заместитель директора, директор департамента юридической службы корпорации «Казахмыс» (2001-2012); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (12016-2021).

    На занимаемой должности - с января 2021 года.

    53 года назад (1969) родился БАТТАКОВ Ерлан Еркинович - первый вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан.

    Родился в Караганде. Окончил Карагандинский политехнический институт, производство строительных изделий и конструкций (1992); РМПИК Госкомстата и Минтруда Республики Казахстан, бухгалтерский учет и аудит (1997).

    Трудовая деятельность: стажер-исследователь кафедры технологии строительных материалов и изделий Карагандинского политехнического института (1992-1995); главный специалист, заместитель генерального директора по инвестициям ИПФ «Алатау Инвест» (1995-1996); специалист, начальник отдела лицензирования профессиональной деятельности на РЦБ управления регулирования рынка ценных бумаг в Национальной комиссии по ценным бумагам Республики Казахстан (1996); главный специалист, начальник отдела, начальник управления, финансовый директор АО «Продовольственная контрактная корпорация» (1996-2007); заведующий финансово-аналитическим сектором отдела планирования и финансирования бюджетных программ управления делами Президента Республики Казахстан (2007-2008); заведующий отделом планирования и финансирования бюджетных программ управления делами Президента Республики Казахстан (2008-2010); заведующий финансово-экономическим отделом управления делами Президента Республики Казахстан (2010-2012); заместитель управляющего делами Президента Республики Казахстан (2012-2017); первый заместитель управляющего делами Президента Республики Казахстан (2017-2019); управляющий делами Президента Республики Казахстан (2019-2022).

    На занимаемой должности - с января 2022 года.

    45 лет назад (1977) родился БАЙГОНЫСОВ Галым Умарбекович - прокурор города Рудный.

    Родился в Балхаше Карагандинской области. Окончил Международный казахско-турецкий университет им. Ходжи Ахмеда Ясави.

    Трудовая деятельность: помощник Акмолинского транспортного прокурора (2000); прокурор, старший прокурор отдела по надзору за законностью в деятельности государственных органов Центральной региональной транспортной прокуратуры; прокурор, старший прокурор отдела по надзору за применением законов на транспорте департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан; транспортный прокурор Костанайской области (2006-2011); транспортный прокурор Мангистауской области (2011-2016); транспортный прокурор в Шымкенте (2016-2019).

    На занимаемой должности - с декабря 2019 года.

    39 лет назад (1983) родился АБЫЗБАЕВ Бауржан Кемербаевич - главный государственный ветеринарно-санитарный инспектор Республики Казахстан.

    Родился в Алматы. Окончил Казахский национальный аграрный университет, ветеринарный врач (2005), юрист (2011).

    Трудовая деятельность: главный специалист Алмалинской территориальной инспекции г. Алматы Комитета государственной инспекции Министерства сельского хозяйства (2006-2013); руководитель отдела Алмалинской территориальной инспекции г. Алматы Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК (2013-2015); заместитель руководителя управления сельского хозяйства по г. Алматы (2015-2019); руководитель территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК (2019-2020); заместитель председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК (2020-2021); исполняющий обязанности председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства (с 2021 года).

    На занимаемой должности - с марта 2021 года.

    37 лет назад (1985) родился ЕСЕНБАЕВ Бейбут Салымович - вице-министр здравоохранения Республики Казахстан.

    Родился в Караганде. Окончил Карагандинский государственный технический университет, мехатроника и роботехника (2008); Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, правоведение» (2012); Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ».

    Трудовая деятельность: инженер-программист частной организации (2006-2009); эксперт Управления мониторинга и развития инвестиционных проектов Министерства здравоохранения РК (2009-2011); эксперт; главный эксперт; руководитель управления Департамента стратегического развития Министерства здравоохранения РК (2001-2013); руководитель подразделений МЗ РК (2013-2017); директор департамента цифровизации здравоохранения МЗ РК (2017-2020); директор департамента развития электронного здравоохранения МЗ РК (2020-2022).

    На занимаемой должности - с июля 2022 года.

    Автор:

    Дулат Молдабаев

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