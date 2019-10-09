9 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1959-2017) родился- один из наиболее ярких и значимых представителей на казахстанском фармацевтическом рынке, стоящий у истоков развития отечественной службы экспертизы лекарственных средств и создания системы регулирования обращения фармацевтической продукции.

Родился в Павлодарской области. Окончил Павлодарский педагогический институт, учитель математики (1980); Казахский государственный технический университет, инженер-строитель (1993, заочно).

Трудовая деятельность: организатор внеклассной и внешкольной работы средней школы (1980); второй, первый секретарь Иртышского райкома ЛКСМК (1980-1982); заведующий отделом Павлодарского обкома ЛКСМК (1983-1985); мастер, заместитель начальника цеха, заместитель секретаря, секретарь парткома инструментального завода ПО «Павлодарский тракторный завод» (1985-1988); второй секретарь Ильичевского райкома партии (1988-1990); генеральный директор АО «Мед-полимер» (1990-1998); генеральный директор РГКП «Центр лекарственных средств «Дэрі-Дармек» (1998-2002); председатель Комитета фармации, фармацевтической и медицинской промышленности Минздрава Республики Казахстан (2002-2003); президент объединения юридических лиц «Ассоциация производителей фармацевтической и медицинской продукции Казахстана «ФармМедИндустрия Казахстана» (2004-2017).





назад (1960) родился- директор государственного учреждения «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы».

Родился в Семипалатинской области. Окончил Семипалатинский педагогический институт, преподаватель истории и обществоведения (1987); Семипалатинский институт бизнеса и предпринимательства; Казахский финансово-экономический институт, экономист (2000).

Трудовая деятельность: рабочий колхоза им.Чапаева Урджарского района Семипалатинской области (1977); слесарь колхоза, учитель средней школы средней школе им. Джангильдина (1980-1984); секретарь комитета комсомола колхоза, организатор внеклассной работы средней школы, секретарь парткома колхоза им. Ленина (1984-1987); секретарь парткома совхоза (1987-1990); инструктор, заведующий кабинетом политпросвещения Урджарского райкома Компартии Казахстана (1990-1991); директор вечерней школы, директор неполной средней школы, директор школы-лицея им. Абая (1991-1994); заместитель начальника Семипалатинского областного департамента образования - директор областного Института повышения квалификации педагогических кадров (1994-1995); начальник Семипалатинского городского управления образования (1995-1996); первый заместитель начальника Семипалатинского областного департамента образования (1996-1997); заведующий Бескарагайским районом Восточно-Казахстанской области (1997-1999); начальник управления Комитета среднего и профессионального образования Министерства здравоохранения, образования и спорта Республики Казахстан, заместитель директора департамента среднего общего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан (1999-2001); заведующий сектором, заместитель заведующего отделом социально-культурного развития Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (2001-2003); начальник департамента образования г.Астана (2003-2006); главный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан (04.2006-12.2006); заместитель акима Актюбинской области (2006-2007); вице-министр культуры и информации Республики Казахстан (2007-2008); заместитель акима г.Астана (2008-2010); первый заместитель председателя филиала НДП «Нур Отан» г.Астана (2010-2012); заведующий отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2012-2014); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан , член Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2014-2015); ответственный секретарь Министерства образования и науки Республики Казахстан (2015-2017); заместитель директора ГУ «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации» (2017-2019).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2010); медалями; Почетной грамотой Республики Казахстан.





назад (1967) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

Родился в Джезказганской области. Окончил Карагандинский государственный университет, правовед; Институт рынка при Казахской государственной академии управления, экономист; Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, менеджер.

Трудовая деятельность: юрист, начальник юридического отдела АО «Жезказганцветмет», заместитель управляющего по правовым вопросам филиала корпорации «Казахмыс» - «Востокказмедь» (1999-2001); заместитель директора, директор департамента юридической службы корпорации «Казахмыс» (2001-2012); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2012-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.





назад (1969) родился- управляющий делами Президента Республики Казахстан.

Родился в городе Караганде. Окончил Карагандинский политехнический институт производство строительных изделий и конструкций (1992); РМПИК Госкомстата и Минтруда Республики Казахстан, бухгалтерский учет и аудит (1997).

Трудовая деятельность: стажер-исследователь кафедры технологии строительных материалов и изделий Карагандинского политехнического института (1992-1995); главный специалист, заместитель генерального директора по инвестициям ИПФ «Алатау Инвест» (1995-1996); специалист, начальник отдела лицензирования профессиональной деятельности на РЦБ управления регулирования рынка ценных бумаг в Национальной комиссии по ценным бумагам Республики Казахстан (1996); главный специалист, начальник отдела, начальник управления, финансовый директор АО «Продовольственная контрактная корпорация» (1996-2007); заведующий финансово-аналитическим сектором отдела планирования и финансирования бюджетных программ управления делами Президента Республики Казахстан (2007-2008); заведующий отделом планирования и финансирования бюджетных программ управления делами Президента Республики Казахстан (2008-2010); заведующий финансово-экономическим отделом управления делами Президента Республики Казахстан (2010-2012); заместитель управляющего делами Президента Республики Казахстан (2012-2017); первый заместитель управляющего делами Президента Республики Казахстан (2017-2019).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.