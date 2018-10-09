9 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





51 год назад (1967) родился КОЖАХМЕТОВ Арман Тулешович - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

Родился в Джезказганской области. Окончил Карагандинский государственный университет, правовед; Институт рынка при Казахской государственной академии управления, экономист; Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, менеджер.

Трудовой стаж: юрист, начальник юридического отдела АО «Жезказганцветмет», заместитель управляющего по правовым вопросам филиала корпорации «Казахмыс» - «Востокказмедь» (1999-2001); заместитель директора, директор департамента юридической службы корпорации «Казахмыс» (2001-2012); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2012-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

49 лет назад (1969) родился БАТТАКОВ Ерлан Еркинович - первый заместитель управляющего делами Президента Республики Казахстан.

Родился в г.Караганда. Окончил Карагандинский политехнический институт производство строительных изделий и конструкций (1992); РМПИК Госкомстата и Минтруда Республики Казахстан, бухгалтерский учет и аудит (1997).

Трудовой стаж: стажер-исследователь кафедры технологии строительных материалов и изделий Карагандинского политехнического института (1992-1995); главный специалист, заместитель генерального директора по инвестициям ИПФ «Алатау Инвест» (1995-1996); специалист, начальник отдела лицензирования профессиональной деятельности на РЦБ управления регулирования рынка ценных бумаг в Национальной комиссии по ценным бумагам Республики Казахстан (1996); главный специалист, начальник отдела, начальник управления, финансовый директор АО «Продовольственная контрактная корпорация» (1996-2007); заведующий финансово-аналитическим сектором отдела планирования и финансирования бюджетных программ управления делами Президента Республики Казахстан (2007-2008); заведующий отделом планирования и финансирования бюджетных программ управления делами Президента Республики Казахстан (2008-2010); заведующий финансово-экономическим отделом управления делами Президента Республики Казахстан (2010-2012); заместитель управляющего делами Президента Республики Казахстан (2012-2017).

На занимаемой должности - с апреля 2017 года.

42 года назад (1976) родился ТАТУБАЕВ Талгат Маратович - начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Родился в г.Караганда. Окончил Карагандинскую высшую школу главного следственного комитета Республики Казахстан (1997).

Трудовая деятельность: следователь, старший следователь, заместитель начальника отдела, заместитель начальника управления главного управления внутренних дел Карагандинской области (1997-2005); начальник отдела, заместитель начальника, начальник управления Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (2005-2009); заместитель начальника следственного департамента Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции), начальник департамента по раскрытию и предупреждению дел о коррупции Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (2009-2012); заместитель начальника департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) по г.Астана, заместитель начальника, первый заместитель начальника департамента по раскрытию и предупреждению дел о коррупции Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (2012-2013); заместитель заведующего отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан (2013-2014); руководитель департамента досудебного расследования Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции (2014-2016); заместитель председателя Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) (01.2016-09.2016); руководитель Национального бюро по противодействию коррупции Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (2016-2018).

На занимаемой должности - с июля 2018 года.

Награжден орденом «Құрмет»; юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл»; ведомственными медалями органов финансовой полиции.