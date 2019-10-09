9 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день почты

Учрежден по инициативе Всемирного почтового союза (ВПС) в 1969 году и входит в систему международных дней ООН.

9 октября 1874 года был заключен Всеобщий единый почтовый договор, четыре года спустя переименованный во Всемирную почтовую конвенцию. Эта дата и считается днем создания ВПС. В состав союза вошло 21 из 22 государств, представители которых присутствовали на конвенции. Франция присоединилась к ВПС полтора года спустя.

Национальный день нанотехнологий

Учрежден Национальной нанотехнологической инициативой США (National Nanotechnology Initiative) - федеральной правительственной программой, направленной на развитие нанотехнологических проектов.

Дата 9 октября (9.10) была выбрана потому, что наношкала начинается с 1 нанометра, равного одной миллиардной части метра.

СОБЫТИЯ

В 1992 году историк Халифа Алтай стал лауреатом премии «Алаш» Союза писателей Казахстана за книгу «Ата жұрттан Анадолаға дейін» («От земли отцов до Анадолы»).

Халифа Алтай (1917-2003) - казахский писатель и антрополог, тюрколог, теолог, писатель и переводчик, знатная личность, которая обладала в стране большим авторитетом. В качестве религиозного деятеля в 1991 году он выпустил книгу «Перевод смысла Корана на казахский язык и комментарии». Во время председательства в центре духовного воспитания «Инабат» он не переставал призывать людей к исламу, продолжал переводить книги и распространять их. В 1995-2000 годах каждую пятницу вел программу про ислам на Казахском радио.

За бесценный вклад в распространении ислама на территории Казахстана именем Халифа Алтай названа третья по вместительности в республике большая мечеть в городе Усть-Каменогорске и новая мечеть в ауле Кыргауылды Алматинской области.

В 1996 году Указом Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева Кировский район Южно-Казахстанской области переименован в район Асык ата, Алгабасский район - в Байдибекский.

В 2006 году в селе Жалагаш Кызылординской области был открыт памятник Бухарбай батыру. Автор проекта - известный скульптор Муратбай Умбетов.

Бухарбай Естекбайулы (1822, Жалагашский район Кызылординской области - примерно 1898, на берегу р. Караозен) - казахский батыр, оратор, би Младшего жуза. Участник восстания под предводительством Кенесары Касымова. Участвовал в сражениях против русских и кокандских отрядов. После тяжелого ранения в одном из боев вернулся к мирной жизни. Занимался земледелием, руководил строительством канала на Сырдарье, который существует и ныне («Канал Бухарбая»).

В 2008 году прошел первый в истории Республики Казахстан I республиканский съезд филателистов, организованный АО «Казпочта». На съезде приняли решение создать Республиканское общественное объединение «Казахстанский союз коллекционеров почтовых марок».

В 2010 году казахстанский музыкант Марат Бисенгалиев за особые успехи созданных им оркестров - Западно-Казахстанского филармонического (WKPO) и симфонического оркестра Индии (SOI) - избран в руководящий состав Альянса симфонических оркестров Азиатского и Тихоокеанского региона (AAPRO).

В 2012 году четырнадцать наименований публикаций выпущены к 20-летию Всемирной ассоциации казахов. Среди новых изданий - «Қазақ көші - қазақтың қауымдасуы» («Репатриация казахов - консолидация народа»). Это сборник документов архива Президента Республики Казахстан, в котором отражены создание и деятельность Всемирной ассоциации казахов, проблемы социально-экономического и культурного развития казахской диаспоры, этнической репатриации, адаптации и интеграции оралманов в казахстанское общество за период 1991-2012 годы. Всего в сборник внесено 213 документов на казахском и русском языках.

В 2012 году в Астане был создан Центр Болонского процесса и академической мобильности, миссия которого заключается в содействии надлежащему и полному осуществлению согласованных принципов Болонского процесса в Республике Казахстан на национальном и вузовском уровнях.

Присоединение Казахстана к Болонскому процессу предполагает расширение доступа к европейскому образованию, профессионального признания степеней и квалификаций, введения системы перезачета кредитов (ECTS) и приложения к диплому, оценки обеспечения качества образования, реализации академической мобильности студентов и преподавательского состава, а также осуществление непрерывного образования.

В 2013 году АО «Казпочта» ввело в обращение марку серии «Памятные, юбилейные даты и праздники», выпущенную в честь 20-летнего юбилея компании.

Почтовая администрация Казахстана входит в состав Всемирного почтового союза с 1992 года, а в 2012 году на 25-м конгрессе Всемирного почтового союза в г. Доха (Катар) филателистическая коллекция АО «Казпочта» была признана одной из лучших в мире.

В 2013 году в Астане, в Национальной академической библиотеке РК состоялась презентация величайшего памятника мировой литературы «Шахнаме» великого персидско-таджикского поэта Фирдоуси в переводе на кипчакский язык. Рукописный экземпляр на кипчакском языке является на сегодня единственным в мире.

«Шахнаме» (перс. شاهنامه‎ - «Книга царей», «Книга о царях», «Царь-книга», «Царская книга») - выдающийся памятник персидской литературы, национальный эпос иранских народов. В «Книге царей» описывается история Ирана от древних времен до проникновения ислама в VII веке. Это - самая длинная поэма, принадлежащая перу одного автора - её объем в два раза больше, чем «Илиада» и «Одиссея» вместе взятые.

В 2014 году в рамках визита Нурсултана Назарбаева в Бельгию подписан совместный документ о завершении двусторонних переговоров между Казахстаном и Евросоюзом по вступлению РК во Всемирную торговую организацию.

В присутствии Главы государства Нурсултана Назарбаева и председателя Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу с казахстанской стороны документ подписала министр по делам экономической интеграции Жанар Айтжанова, с европейской - еврокомиссар по вопросам торговли Карл Де Гюхт.

В 2015 году в г. Шымкенте был торжественно открыт монумент, посвященный 550-летию Казахского ханства.

В сквере возле Центрального стадиона установлен монумент двум батырам - отцу и сыну Тилеу Айтулы и Жолдыаяку Тилеулы. На пятиметровом постаменте, облицованном красным гранитом, возвышается скульптурный ансамбль из меди. В центре композиции двое всадников, устремленных вперед. Этот памятник шымкентский скульптор Абдукарим Ахметов специально изготовил к 550-летию Казахского ханства, тем самым увековечив память казахских батыров, ратовавших за целостность территории страны и положивших свои жизни за независимость народа.

В 2017 году введена в обращение почтовая марка к 25-летию дипломатической службы Казахстана. Данная марка входит в серию «Памятные и юбилейные даты». Номинал почтовой марки - 100 тенге, тираж составляет 10 тыс. штук. Художником марки является Павел Верховский, дизайнер - Сергей Маршев.

В 2017 году на киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова были завершены съемки полнометражного художественного исторического фильма под названием «Балуан Шолак». Историческая кинолента рассказывает о нелёгкой судьбе легендарного борца, певца и композитора Балуана Шолака. Балуан Шолак (настоящее имя Нурмагамбет Баймырзаулы (1864-1919) - казахский народный акын - певец и композитор, прославленный борец. С детства приобщился к искусству, пел, играл на домбре и сочинял песни. Также был известен как силач и борец, в 35 лет на ярмарках он удерживал на плечах бревно с двадцатью джигитами и отлично боролся - уже в 14 лет он побеждал 20-летних юношей. Известен своими победами над легендарными борцами того времени - Севром и Кароном.

В 2018 году глава Республики Сербия Александр Вучич наградил Президента РК Нурсултана Назарбаева орденом Республики Сербия.

В ходе официальной встречи в Акорде Президент Сербии поблагодарил Главу нашего государства за теплый прием и отметил его вклад в развитие двусторонних отношений между Сербией и Казахстаном. Также он выразил надежду на расширения сотрудничества в различных областях экономики между нашими государствами.