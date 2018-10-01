9 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».





ДАТЫ

Всемирный день почты

Учрежден по инициативе Всемирного почтового союза (ВПС) в 1969 году и входит в систему международных дней ООН.

9 октября 1874 года был заключен Всеобщий единый почтовый договор, четыре года спустя переименованный во Всемирную почтовую конвенцию. Эта дата и считается днем создания ВПС. В состав союза вошло 21 из 22 государств, представители которых присутствовали на конвенции. Франция присоединилась к ВПС полтора года спустя.

Национальный день нанотехнологий

Учрежден Национальной нанотехнологической инициативой США (National Nanotechnology Initiative) - федеральной правительственной программой, направленной на развитие нанотехнологических проектов.

Дата 9 октября (9.10) была выбрана потому, что наношкала начинается с 1 нанометра, равного одной миллиардной части метра.

СОБЫТИЯ

В 2008 году прошел первый в истории Республики Казахстан I республиканский съезд филателистов, организованный АО «Казпочта». На съезде приняли решение создать Республиканское общественное объединение «Казахстанский союз коллекционеров почтовых марок».

В 2010 году казахстанский музыкант Марат Бисенгалиев за особые успехи созданных им оркестров - Западно-Казахстанского филармонического (WKPO) и симфонического оркестра Индии (SOI) - избран в руководящий состав Альянса симфонических оркестров Азиатского и Тихоокеанского региона (AAPRO).

В 2012 году четырнадцать наименований публикаций выпущены к 20-летию Всемирной ассоциации казахов. Среди новых изданий - «Қазақ көші - қазақтың қауымдасуы» («Репатриация казахов - консолидация народа»). Это сборник документов архива Президента Республики Казахстан, в котором отражены создание и деятельность Всемирной ассоциации казахов, проблемы социально-экономического и культурного развития казахской диаспоры, этнической репатриации, адаптации и интеграции оралманов в казахстанское общество за период 1991-2012 годы. Всего в сборник внесено 213 документов на казахском и русском языках.

В 2013 году в Астане, в Национальной академической библиотеке РК состоялась презентация величайшего памятника мировой литературы «Шахнаме» великого персидско-таджикского поэта Фирдоуси в переводе на кипчакский язык. Рукописный экземпляр на кипчакском языке является на сегодня единственным в мире.



«Шахнаме» (перс. شاهنامه‎ - «Книга царей», «Книга о царях», «Царь-книга», «Царская книга») - выдающийся памятник персидской литературы, национальный эпос иранских народов. В «Книге царей» описывается история Ирана от древних времен до проникновения ислама в VII веке. Это - самая длинная поэма, принадлежащая перу одного автора - её объем в два раза больше, чем «Илиада» и «Одиссея» вместе взятые.

В 2014 году в рамках визита Нурсултана Назарбаева в Бельгию подписан совместный документ о завершении двусторонних переговоров между Казахстаном и Евросоюзом по вступлению РК во Всемирную торговую организацию.

В присутствии Главы государства Нурсултана Назарбаева и председателя Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу с казахстанской стороны документ подписала министр по делам экономической интеграции Жанар Айтжанова, с европейской - еврокомиссар по вопросам торговли Карл Де Гюхт.

В 2017 году введена в обращение почтовая марка к 25-летию дипломатической службы Казахстана. Данная марка входит в серию «Памятные и юбилейные даты». Номинал почтовой марки - 100 тенге, тираж составляет 10 тыс. штук. Художником марки является Павел Верховский, дизайнер - Сергей Маршев.

В 2017 году 9-летняя казахстанка Амира Кабазиева признана сильнейшей участницей прошедшего в городе Нанкине международного чемпионата в рамках Кубка Азии по спортивно-бальным танцам. А.Кабазиева заняла первое место в сольном исполнении в рамках латиноамериканской программы (джайв) и второе место в парном исполнении в номинации вальс. В соревнованиях принимали участие свыше 2500 воспитанников танцевальных школ Китая, России и Юго-Восточной Азии, представлявших европейскую программу (вальс, квикстеп, фокстрот) и латиноамериканскую (самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, джайв).

В 2017 году на киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова были завершены съемки полнометражного художественного исторического фильма под названием «Балуан Шолак». Историческая кинолента рассказывает о нелёгкой судьбе легендарного борца, певца и композитора Балуана Шолака. Балуан Шолак (настоящее имя Нурмагамбет Баймырзаулы (1864-1919) - казахский народный акын - певец и композитор, прославленный борец. С детства приобщился к искусству, пел, играл на домбре и сочинял песни. Также был известен как силач и борец, в 35 лет на ярмарках он удерживал на плечах бревно с двадцатью джигитами и отлично боролся - уже в 14 лет он побеждал 20-летних юношей. Известен своими победами над легендарными борцами того времени - Севром и Кароном.