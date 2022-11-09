9 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день лизинга

Учрежден по инициативе литовской лизинговой компании AviaAM Leasing и поэтому изначально отмечали преимущественно в сфере авиации.

Лизинг - это долгосрочная аренда имущества с последующим правом выкупа. Чаще всего предметом лизинга являются здания и сооружения, транспортные средства, специальная техника и оборудование. В число главных задач Всемирного дня лизинга входит объединение профессионалов в сфере лизинга, развитие лизинга как вида экономической деятельности и распространение информации о преимуществах лизинга перед другими видами кредитования и его экономической целесообразности.

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма

Дата выбрана в память о трагическом событии - начале массовых еврейских погромов в Германии, известном под названием «Хрустальная ночь».

В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года на территории Германии и Австрии состоялась первая массовая акция физического насилия нацистов по отношению к евреям. Во время погромов в еврейских кварталах было убито несколько сотен человек, а еще 30 тысяч евреев схватили и отправили в концлагеря.

Международный день антиядерных акций

Несмотря на наличие других дат в году, посвященных борьбе с атомным оружием и его испытаниями, активисты антиядерного движения возлагают на этот день особые надежды. 9 ноября в обществе широко оглашаются проблемы, связанные с ядерными веществами и достижения по ограничению их использования. По традиции во многих регионах мира в этот день проходят акции протеста, пикеты и демонстрации, проводятся семинары, конференции, выпускаются тематические программы по телевидению и радио.

СОБЫТИЯ

В1945 годубыл основан Павлодарский областной драматический театр им. А.П. Чехова. Единственный в Казахстане был награжден Международным театральным фондом (Швейцария) Золотой медалью «За высокое качество в деловой и творческой практике», и его имя внесено в энциклопедический словарь ведущих объектов культуры и бизнеса Европы. Театр сохраняет верность своим лучшим традициям, обогащая постановочную палитру своей деятельности оригинальными, самобытными спектаклями, масштабными театральными проектами, новыми формами и методами работы. Общий массив репертуара театра включает в себя свыше 30 спектаклей различных форм, жанров, категорий и направленности.

В1989 годупринял первых посетителей музей департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области, в фонде которого находится более четырех тысяч экспонатов: документы, награды, личные вещи, фотографии, форменное обмундирование. Важные события десятилетий, материальные и документальные свидетельства времени, биографии сотрудников - все это отражено в экспонатах музея, которые представляют конец ХIХ века, ХХ и новое тысячелетие.

В2005году в 6 часов 33 минуты по московскому времени ракетоноситель «Союз-ФГ» с межпланетной станцией «Венера-Экспресс» успешно стартовал со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур. Через 8 минут 48 секунд после старта головной блок в составе межпланетного аппарата и разгонного блока «Фрегат» был выведен на промежуточную, незамкнутую орбиту с наклонением 51,8° и отделился от третьей ступени ракеты-носителя. Спустя 96 минут после старта, вторым импульсом двигателя разгонного блока аппарат был выведен на отлетную траекторию к Венере.

В2010году в Нью-Йорке прошел Казахстанско-американский инвестиционный форум-2010, отличительной особенностью которого является то, что были представлены конкретные проекты в рамках Программы форсированного индустриально-инновационного развития, предполагающие участие передовых инвестиционных и технологических иностранных компаний. В рамках форума состоялась презентация открывшегося в Нью-Йорке представительства Торгово-промышленной палаты РК.

В2012 годуизвестный певец из Западно-Казахстанской области Марат Сарбопеев вернулся из Македонии с главным призом фестиваля эстрадной песни «Еврофест», прошедшего в столице этой страны Скопье. Следует отметить, что в фестивале «Еврофест» раньше никто из Казахстана не участвовал.

В2015году в Алматы на Кенсайском кладбище установили памятник Батырхану Шукенову. Мемориал темно-зеленого цвета из кордайского камня выполнен в виде полумесяца, с левой стороны видно изображение скрипичного ключа. Высота комплекса составляет 2,15 метра. С правой стороны мемориала расположена стела с изображением Батырхана Шукенова с саксофоном.

В2015году в Семее появилась новая достопримечательность - «Стена мудрости». Инициаторами этого необычного проекта выступила группа молодых людей. Обыкновенная стена в центре города превратилась в расписную фреску. Художники в формате 3D изобразили на ней портреты великих земляков - Абая, Шакарима и Мухтара Ауэзова.

В2016году Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, находящемуся с официальным визитом в Японии, было присвоено звание «Особо почетный гражданин» города Хиросимы.

Начиная с 1963 года, в Хиросиме присваивают звание «Особый почетный гражданин» видным зарубежным гостям города, внесшим значительный вклад в развитие международного сотрудничества с непосредственным участием города Хиросима. До этого момента главы зарубежных государств и правительств данной награды не удостаивались. Специальное звание «Особый почетный гражданин» представляет собой медаль на ленте, нагрудный бейдж и диплом.

В2016 годутрем национальным театрам Казахстана: корейскому, немецкому и уйгурскому был присвоен статус академических.

В2018 годув Ханты-Мансийске впервые в истории отечественных шахмат в 1/8 финала чемпионата мира прошла спортсменка из Казахстана Жансая Абдумалик.

Чемпионат мира в Ханты-Мансийске собрал 64 сильнейших шахматистки со всего мира. Правила чемпионата были жесткие - система нокаут-турниров подразумевала моментальный вылет в случае проигрыша.

В2020 годувпервые в Казахстане был проведен республиканский конкурс детективных произведений «Серт», основные цели которого - повышение уровня правосознания и правовой культуры населения, а также казахстанского патриотизма, воспитание сотрудников органов внутренних дел в духе беззаветного служения Родине, верности присяге и служебному долгу, обеспечение надежной безопасности и спокойствия наших граждан. Произведение должно соответствовать критериям, обозначенным в положении о конкурсе.

В2021 годув Кокшетау была представлена первая национальная платформа электронных учебников TopIQ.

Платформа, с одной стороны, как удобная методика, облегчает работу педагогов и повышает интерес и мотивацию учащихся к знаниям, предмету. Мультимедийные материалы, такие как фото, видео, аудио и интересные интерактивные задания, позволяют учащимся самостоятельно учиться. Она также эффективна и для родителей, которые контролируют знания своих детей.