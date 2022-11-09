Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Календарь Казинформа

    9 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

    9 Ноября 2022, 07:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Всемирный день лизинга

    Учрежден по инициативе литовской лизинговой компании AviaAM Leasing и поэтому изначально отмечали преимущественно в сфере авиации.

    Лизинг - это долгосрочная аренда имущества с последующим правом выкупа. Чаще всего предметом лизинга являются здания и сооружения, транспортные средства, специальная техника и оборудование. В число главных задач Всемирного дня лизинга входит объединение профессионалов в сфере лизинга, развитие лизинга как вида экономической деятельности и распространение информации о преимуществах лизинга перед другими видами кредитования и его экономической целесообразности.

    Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма

    Дата выбрана в память о трагическом событии - начале массовых еврейских погромов в Германии, известном под названием «Хрустальная ночь».

    В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года на территории Германии и Австрии состоялась первая массовая акция физического насилия нацистов по отношению к евреям. Во время погромов в еврейских кварталах было убито несколько сотен человек, а еще 30 тысяч евреев схватили и отправили в концлагеря.

    Международный день антиядерных акций

    Несмотря на наличие других дат в году, посвященных борьбе с атомным оружием и его испытаниями, активисты антиядерного движения возлагают на этот день особые надежды. 9 ноября в обществе широко оглашаются проблемы, связанные с ядерными веществами и достижения по ограничению их использования. По традиции во многих регионах мира в этот день проходят акции протеста, пикеты и демонстрации, проводятся семинары, конференции, выпускаются тематические программы по телевидению и радио.

    СОБЫТИЯ

    В1945 годубыл основан Павлодарский областной драматический театр им. А.П. Чехова. Единственный в Казахстане был награжден Международным театральным фондом (Швейцария) Золотой медалью «За высокое качество в деловой и творческой практике», и его имя внесено в энциклопедический словарь ведущих объектов культуры и бизнеса Европы. Театр сохраняет верность своим лучшим традициям, обогащая постановочную палитру своей деятельности оригинальными, самобытными спектаклями, масштабными театральными проектами, новыми формами и методами работы. Общий массив репертуара театра включает в себя свыше 30 спектаклей различных форм, жанров, категорий и направленности.

    В1989 годупринял первых посетителей музей департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области, в фонде которого находится более четырех тысяч экспонатов: документы, награды, личные вещи, фотографии, форменное обмундирование. Важные события десятилетий, материальные и документальные свидетельства времени, биографии сотрудников - все это отражено в экспонатах музея, которые представляют конец ХIХ века, ХХ и новое тысячелетие.

    В2005году в 6 часов 33 минуты по московскому времени ракетоноситель «Союз-ФГ» с межпланетной станцией «Венера-Экспресс» успешно стартовал со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур. Через 8 минут 48 секунд после старта головной блок в составе межпланетного аппарата и разгонного блока «Фрегат» был выведен на промежуточную, незамкнутую орбиту с наклонением 51,8° и отделился от третьей ступени ракеты-носителя. Спустя 96 минут после старта, вторым импульсом двигателя разгонного блока аппарат был выведен на отлетную траекторию к Венере.

    В2010году в Нью-Йорке прошел Казахстанско-американский инвестиционный форум-2010, отличительной особенностью которого является то, что были представлены конкретные проекты в рамках Программы форсированного индустриально-инновационного развития, предполагающие участие передовых инвестиционных и технологических иностранных компаний. В рамках форума состоялась презентация открывшегося в Нью-Йорке представительства Торгово-промышленной палаты РК.

    В2012 годуизвестный певец из Западно-Казахстанской области Марат Сарбопеев вернулся из Македонии с главным призом фестиваля эстрадной песни «Еврофест», прошедшего в столице этой страны Скопье. Следует отметить, что в фестивале «Еврофест» раньше никто из Казахстана не участвовал.

    В2015году в Алматы на Кенсайском кладбище установили памятник Батырхану Шукенову. Мемориал темно-зеленого цвета из кордайского камня выполнен в виде полумесяца, с левой стороны видно изображение скрипичного ключа. Высота комплекса составляет 2,15 метра. С правой стороны мемориала расположена стела с изображением Батырхана Шукенова с саксофоном.

    В2015году в Семее появилась новая достопримечательность - «Стена мудрости». Инициаторами этого необычного проекта выступила группа молодых людей. Обыкновенная стена в центре города превратилась в расписную фреску. Художники в формате 3D изобразили на ней портреты великих земляков - Абая, Шакарима и Мухтара Ауэзова.

    В2016году Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, находящемуся с официальным визитом в Японии, было присвоено звание «Особо почетный гражданин» города Хиросимы.

    Начиная с 1963 года, в Хиросиме присваивают звание «Особый почетный гражданин» видным зарубежным гостям города, внесшим значительный вклад в развитие международного сотрудничества с непосредственным участием города Хиросима. До этого момента главы зарубежных государств и правительств данной награды не удостаивались. Специальное звание «Особый почетный гражданин» представляет собой медаль на ленте, нагрудный бейдж и диплом.

    В2016 годутрем национальным театрам Казахстана: корейскому, немецкому и уйгурскому был присвоен статус академических.

    В2018 годув Ханты-Мансийске впервые в истории отечественных шахмат в 1/8 финала чемпионата мира прошла спортсменка из Казахстана Жансая Абдумалик.

    Чемпионат мира в Ханты-Мансийске собрал 64 сильнейших шахматистки со всего мира. Правила чемпионата были жесткие - система нокаут-турниров подразумевала моментальный вылет в случае проигрыша.

    В2020 годувпервые в Казахстане был проведен республиканский конкурс детективных произведений «Серт», основные цели которого - повышение уровня правосознания и правовой культуры населения, а также казахстанского патриотизма, воспитание сотрудников органов внутренних дел в духе беззаветного служения Родине, верности присяге и служебному долгу, обеспечение надежной безопасности и спокойствия наших граждан. Произведение должно соответствовать критериям, обозначенным в положении о конкурсе.

    В2021 годув Кокшетау была представлена первая национальная платформа электронных учебников TopIQ.

    Платформа, с одной стороны, как удобная методика, облегчает работу педагогов и повышает интерес и мотивацию учащихся к знаниям, предмету. Мультимедийные материалы, такие как фото, видео, аудио и интересные интерактивные задания, позволяют учащимся самостоятельно учиться. Она также эффективна и для родителей, которые контролируют знания своих детей.

    Автор:

    Дулат Молдабаев

    История Казахстана Дата
    Новости по теме
    Новости по теме
    20 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    20 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»
    19 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    19 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске