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    9 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    9 Марта 2023, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    70 лет назад (1953) родился БАПАНОВ Алибай Калтаевич - художник-монументалист, действительный член Академии художеств РК, профессор Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова.

    Родился в Кызылординской области. Окончил Алма-Атинское художественное училище имени Н.В. Гоголя (1973); Московский государственный художественный институт имени В.И. Сурикова, мастерская «Монументальная живопись» (1979).

    Трудовая деятельность: преподаватель специальных дисциплин Алма-Атинского художественного училища имени Н.В. Гоголя (с 1981 года); преподаватель Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова.

    Автор множества гобеленовых полотен (войлок), в том числе для резиденции Президента РК, для банкетного зала Дома отдыха «Ак-Булак». Работы экспонировались на многочисленных республиканских, международных симпозиумах и выставках: Всесоюзная творческая группа «Сенеж» (Россия, 1986); международная выставка (г. Канны, Франция, 1989); международный конкурс «Художественный текстиль-1989» (г. Рига, Латвия); выставка в музее этнографии (Польша, 1994); Международный конкурс ковровых изделий (Турция, 1995); Международный фестиваль искусств исламских стран (г. Тегеран, 1995), Международный симпозиум «Войлок-98» (г. Вильнюс, Литва, 1998); II Международный симпозиум (Дания, 1998) и др.

    Работы находятся в музеях Казахстана, России, Украины, Польши, Дании, Испании, а также в частных коллекциях в Казахстане, Франции, Америке, Лихтенштейне, Турции, Германии, Швеции, Швейцарии.

    Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2003), почетной грамотой Министерства культуры РК. Обладатель дипломов международных, республиканских конкурсов и фестивалей.

    68 лет назад (1955-2016) родился ДЖОЛДАСБЕКОВ Скандербек Умирбекович - известный ученый в области механики пространственных рычажных механизмов высоких классов со многими степенями подвижности, доктор технических наук, профессор.

    Родился в г. Шымкенте. Окончил факультет механики и прикладной математики Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (1977).

    Трудовая деятельность: заместитель секретаря комитета комсомола Алма-Атинского завода тяжелого машиностроения (09.1978-12.1978); инструктор, заведующий сектором комсомольских кадров Алма-Атинского обкома ЛКСМ Казахстана (1978-1981); младший научный сотрудник Института механики и машиноведения Академии наук Казахской ССР (1981-1983); старший научный сотрудник Института механики и машиноведения Академии наук Казахской ССР (1983-1989); главный научный сотрудник Института механики и машиноведения Академии наук Казахской ССР (1989-1990); директор Республиканского научно-инженерного центра «Машиностроение» (1990-1992); советник Премьер-Министра РК (03.1992-09.1992); заместитель заведующего отделом научно-технического прогресса аппарата Президента и кабинета министров РК (1992-1993); помощник Премьер-Министра РК (1993-1995); директор Института механики и машиноведения Академии наук РК (1995-1997); заместитель министра науки - президента Академии наук РК (1997-1998); генеральный директор Республиканского государственного казенного предприятия «Межотраслевой научно-технологический центр «Машиностроение» (с 1998 года); директор Института механики и машиноведения им. академика У.А. Джолдасбекова (с 2010 года).

    Удостоен Международной золотой медали имени В.Г. Шухова за крупный вклад в теорию механизмов высоких классов.

    56 лет назад (1967) родилась ТЛЕПИНА Шолпан Валерьевна - член Научно-консультативного совета при Конституционном совете Республики Казахстан.

    Родилась в г. Актюбинске. Окончила Казахский государственный женский педагогический институт, история и советское право (1989); Национальную академию наук Республики Казахстан; Алматинский государственный университет им. Абая, отечественная история - история Казахстана (1996); Казахский гуманитарно-юридический университет (2005).

    Трудовая деятельность: преподаватель дисциплины «Основы права» Казахского государственного женского педагогического института (1989-1991); стажер-исследователь Туркестанского государственного университета им. Ахмеда Ясави с командированием в Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова АН Республики Казахстан (1991-1992); преподаватель Алматинского государственного университета им. Абая, ведущий консультант Министерства юстиции Республики Казахстан (1992-1993); старший преподаватель, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан (1997-1999); старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой «Теория и история государства и права»; декан юридического факультета с совмещением должности и.о. заведующего кафедрой «Теория и история государства и права»; заведующая кафедрой «Теория государства и права» Актюбинского государственного университета им. К. Жубанова (1999-2002); докторант кафедры «Теория и история государства и права» Казахского гуманитарно-юридического университета (2002-2005); проректор по учебно-методической работе, профессор кафедры «Теория и история государства и права» Актюбинского государственного университета им. К. Жубанова (2006-2008); декан юридического факультета, и.о. заведующего кафедрой «Теория и история государства и права, конституционного права»; заместитель директора департамента развития и академической политики; профессор кафедры Международного права, исполняющая обязанности заведующего кафедрой Международного права Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (с 2008 года).

    На занимаемой должности - с января 2019 года.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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