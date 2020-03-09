9 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день ди-джея

Отмечается с 2002 года. Это масштабная благотворительная акция, инициированная фондом World DJ Fund и благотворительной организацией Nordoff Robbins Music Therapy. Традиционно вся прибыль, которая получена в этот день радиостанциями, клубами и диджеями, направляется в различные детские учреждения и фонды в разных странах мира.

СОБЫТИЯ

В 2001 году Республика Казахстан и Российская Федерация приступили к делимитации границы. В ходе встреч казахстанских и российских пограничников были согласованы и нанесены на топографические карты проекты прохождения линии государственной границы в пределах российских Астраханской, Волгоградской, Саратовской и Оренбургской областей на участке протяженностью 1896,5 километра.

В 2012 году в Стамбуле прошли Дни Всемирной ассоциации казахов (ВАК) в Турецкой Республике. Акция посвящена 20-летию создания ассоциации и 20-летию установления дипломатических отношений между странами.

Мероприятие не случайно проведено в Стамбуле. Именно во время первого официального визита Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Турцию и встречи с казахской диаспорой родилась идея о проведении Всемирного курултая казахов. По инициативе Главы государства в 1992 году создается Всемирная ассоциация казахов, ее председателем является Нурсултан Назарбаев.

В 2012 году в Берлине в большом банкетном зале известной гостиницы «Адлон» состоялся официальный прием по случаю 20-летнего юбилея со дня установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Германия.

Участвовавшие в приеме отметили, что Казахстан после обретения независимости зарекомендовал себя как надежный партнер, который за столь короткий по историческим меркам период времени достиг уровня всемирно признанной и уважаемой региональной державы.

В 2015 году 10-летние алматинцы Абулхаир Самбусинов и Алуа Каргабаева заняли первое место среди детей на международном турнире по спортивно-бальным танцам «Grand Prix Dinamo» в Москве, в котором приняли участие 1800 пар из 124 городов и 19 стран мира.

В 2017 году в Берлине обнаружили записи казахской музыки 1905 года. Уникальная коллекция первых записей казахской музыки возвращена из Германии в Казахстан. До настоящего времени считалось, что впервые казахскую музыку записали во Франции в 1925 году. Однако в Берлинском архиве хранятся еще более ранние аудиотреки, 1905 года. Их создал немецкий ученый Рихард Карутц с помощью фонографа и восковых валиков.

В 2018 году на Олимпийском стадионе Пхенчхана в Южной Корее состоялась церемония открытия зимних Паралимпийских игр. Казахстан был представлен на Играх рекордным числом спортсменов - 6 человек в двух видах спорта - лыжных гонках и биатлоне.