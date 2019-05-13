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9-летняя жительница Нур-Султана победила в международном конкурсе красоты
13 Мая 2019 17:06 121
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НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 9-летняя Азат Анажан-Ханум из города Нур-Султан выиграла Гран-при международного конкурса Little Miss&Mister Universe 2019 (Маленькая Мисс и Мистер Вселенная 2019), передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Азат Анажан-Ханум учится в третьем классе средней школы №81 в Нур-Султане.
Как сообщили организаторы, конкурс красоты проходил в Грузии, в городах Тбилиси и Батуми.
В конкурсе приняли участие представители из 35 стран мира: Австралии, Филлипин, Таиланда, Румынии, Нидерландов, Вьетнама, Индии, стран СНГ, Средней Азии, стран Африки и Латинской Америки.
Фото из социальных сетей
Ключевые слова: Культура, Нур-Султан,
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