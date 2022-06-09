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    9 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    9 Июня 2022, 08:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    83 года назад (1939) родился ДЖОШЫБАЕВ Сейтхан Джошыбаевич – доктор медицинских наук, профессор, председатель Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов Казахстана, академик Академии профилактической медицины Казахстана.

    Родился в Жамбылской области. Окончил Кыргызский государственный медицинский институт (1962).

    Трудовая деятельность: хирург Нарынской областной больницы, отделения госпитальной хирургии Республиканской клинической больницы (Фрунзе), затем Таласской горбольницы Кыргызстана (1962-1967); обучался в целевой аспирантуре в Институте сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева АМН СССР (г. Москва); ассистент кафедры общей хирургии, заведующий отделении торакальной хирургии Республиканской клинической больницы в городе Бишкеке (Кыргызстан) (1967-1970); хирург, ассистент кафедры общей хирургии Медицинского института, заведующий отделением торакальной, затем кардиохирургии Республиканской клинической больницы города Бишкека (1970-1984); руководитель Республиканского кардиохирургического центра (г. Бишкек, Кыргызстан) (1976-1984); руководитель кардиохирургического отдела Научно-исследовательского института клинической и экспериментальной хирургии им. А.Н. Сызганова (Алматы) (1984-1992); руководитель отдела кардиохирургии Национального центра кардиологии (г. Бишкек, Кыргызстан) (1992-2004); руководитель НИИ хирургии сердца и трансплантации органов города Бишкека (Кыргызстан) (2004-2006); переехал на родину (Казахстан) и организовал ТОО «Научно-клинический центр кардиохирургии и трансплантологии» в городе Таразе, где работает по настоящее время директором (с 2007 года).

    Имеет девять патентов на изобретение и 17 рационализаторских предложений. Опубликованы более 210 научных работ, две монографии. С научными докладами и по обмену опытом посетил кардиохирургические центры Англии, США, Польши, Чехии, Венгрии, Германии, Индии, Монголии, Турции, Сирии, Малайзии, Пакистан, Китая, Сингапура и стран СНГ (Казахстана, Узбекистана, Грузии, Армении, России, Украины, Белоруссии), Литвы, Латвии и Эстонии, Нью-Йорка, Вашингтона, Таиланда.

    Награжден орденами «Парасат» (2008), «Барыс» ІІ степени (2014), «Достық» (2019), «Барыс» ІIІ степени (2021); медалями «Ерен еңбегі үшін» (2001), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Даңқ». Удостоен международной премии в области научных исследований The Name in Science.

    42 года назад (1980) родился АБДРАХИМ Нурлан Ергалиулы – заместитель заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

    Родился в г. Джамбуле. Окончил Университет «Кайнар», юрист (2001); Иельскую школу менеджмента «Продвинутые курсы для руководителей в сфере управления» программу по управлению (Коннектикут, США, 2006), «Единый орган обслуживания в Голландии: взгляд изнутри» (Голландия, 2006), «Программу по административной реформе: децентрализация, фискальное планирование и менеджмент» (Университет Дюк, Северная Каролина, США, 2008).

    Трудовая деятельность: контролер ОАО «Астанаэнергосервис» (2001-2002); стажер, ведущий, главный специалист, начальник отдела, заместитель начальника, начальник управления, заместитель директора департамента законодательства МЮ РК (2002-2007); директор департамента регистрации нормативных правовых актов МЮ РК (01.2007-09.2007); директор департамента подзаконных актов МЮ РК (2007-2009); председатель Комитета по правам интеллектуальной собственности МЮ РК (2009-2012); государственный инспектор Администрации Президента РК (2012-2021).

    На занимаемой должности – с мая 2021 года.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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